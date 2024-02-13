الأمين العام للأمم المتحدة: الهجوم على رفح سيكون له عواقب مدمرة

(MENAFN
- Youm7) حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الهجوم الإسرائيلي المتوقع على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مشددا على أن هذا الهجوم سيكون له عواقب مدمرة.
وأعرب جوتيرش، خلال كلمته في جلسة بمجلس الأمن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بتسليم المساعدات في غزة.
وحول تغير المناخ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستثمار في التنمية المستدامة ومساعدة الدول النامية، ووضع حد لعملية احترار الأرض وتغير المناخ عبر زيادة الاستثمار فيه.
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