الأمين العام للأمم المتحدة: الهجوم على رفح سيكون له عواقب مدمرة

MENAFN - Youm7) حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الهجوم الإسرائيلي المتوقع على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مشددا على أن هذا الهجوم سيكون له عواقب مدمرة.



وأعرب جوتيرش، خلال كلمته في جلسة بمجلس الأمن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بتسليم المساعدات في غزة.





وحول تغير المناخ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستثمار في التنمية المستدامة ومساعدة الدول النامية، ووضع حد لعملية احترار الأرض وتغير المناخ عبر زيادة الاستثمار فيه.