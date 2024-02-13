شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس ورفح

MENAFN - Youm7) استشهد ستة فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على سيارة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.



واستشهد رجل وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.



واستشهد رجل وأصيب آخران في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين عند مفترق اللبابيدي غرب مدينة غزة، فيما أصيب عدد من الأشخاص في قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الصناعة.



وفي وقت سابق، استشهد 4 أشخاص جراء استهداف الاحتلال سيارة مدنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال محيط الكلية الجامعية ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، كما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد، ومصاب، من منطقة أبراج الندى شمال المدينة.



وفي خان يونس جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمجمع ناصر الطبي، وطالبت النازحين المتواجدين داخله بإخلائه والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية فقط، بالتزامن مع إطلاقها الرصاص تجاه كل من يتحرك في المكان، كما هدمت السور الشمالي للمجمع.



وأعدمت قوات الاحتلال شابا بعد أن اعتقلته وأجبرته على الدخول إلى مجمع ناصر الطبي وهو مكبل اليدين لإبلاغ المواطنين النازحين بإخلائه، وعند عودته أطلقت الرصاص صوبه ليسقط شهيدا.



واستشهدت طفلة كانت تتلقى العلاج داخل المجمع بعد توقف المولدات بسبب نقص الوقود.. كما استشهد وأصيب عدد من النازحين برصاص قناصة الاحتلال خلال مغادرتهم المجمع.



وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان الطفل خالد أبو طعيمة الذي ارتقى برصاص قناصة الاحتلال أمام مدرسة الأمل في خان يونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.



وفي رفح جنوب القطاع، أصيب عدد من الأشخاص في غارات شنها الاحتلال على منطقة تلة زعرب غربا، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في بلدة الشوكة شرقا، وأصيب عدد من المواطنين بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال المُسيّرة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية للمدينة.



كما قصف طيران الاحتلال أرضا زراعية قرب بلدة الزوايدة وسط القطاع.





وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 28473، بالإضافة إلى 68164 جريحا.. وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.



