المرصد السوري: طائرات أمريكية تقصف مواقع في دير الزور بسوريا

(MENAFN
- Youm7) دوت اليوم الثلاثاء، 3 انفجارات في مدينة الميادين بريف دير الزور في سوريا، نتيجة استهداف طائرة يرجح أنها أمريكية، نقاط عسكرية في محيط مدينة الميادين ومزار عين علي.
يشار إلى أن الاستهداف لليوم الثاني على التوالي لمواقع عسكرية في المدينة، وجاء بعد استهداف قاعدة أمريكية بحقل العمر بريف دير الزور.
وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن طائرات مسيرة يرجح أنها للقوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور.
كما استهدفت الطائرات موقعا فارغا ، وقتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء تواجده على طريق قاعدة عين علي، حيث يتواجد منصة لإطلاق صواريخ.
MENAFN13022024000132011024ID1107848021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.