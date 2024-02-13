Wednesday, 14 February 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المرصد السوري: طائرات أمريكية تقصف مواقع في دير الزور بسوريا

2/13/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Youm7) دوت اليوم الثلاثاء، 3 انفجارات في مدينة الميادين بريف دير الزور في سوريا، نتيجة استهداف طائرة يرجح أنها أمريكية، نقاط عسكرية في محيط مدينة الميادين ومزار عين علي.

يشار إلى أن الاستهداف لليوم الثاني على التوالي لمواقع عسكرية في المدينة، وجاء بعد استهداف قاعدة أمريكية بحقل العمر بريف دير الزور.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن طائرات مسيرة يرجح أنها للقوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور.

كما استهدفت الطائرات موقعا فارغا ، وقتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء تواجده على طريق قاعدة عين علي، حيث يتواجد منصة لإطلاق صواريخ.









MENAFN13022024000132011024ID1107848021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث