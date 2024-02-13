المرصد السوري: طائرات أمريكية تقصف مواقع في دير الزور بسوريا

MENAFN - Youm7) دوت اليوم الثلاثاء، 3 انفجارات في مدينة الميادين بريف دير الزور في سوريا، نتيجة استهداف طائرة يرجح أنها أمريكية، نقاط عسكرية في محيط مدينة الميادين ومزار عين علي.

يشار إلى أن الاستهداف لليوم الثاني على التوالي لمواقع عسكرية في المدينة، وجاء بعد استهداف قاعدة أمريكية بحقل العمر بريف دير الزور.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن طائرات مسيرة يرجح أنها للقوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور.

كما استهدفت الطائرات موقعا فارغا ، وقتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء تواجده على طريق قاعدة عين علي، حيث يتواجد منصة لإطلاق صواريخ.







