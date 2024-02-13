ميقاتي يشهد إطلاق الخطة الاستراتيجية للحماية الإجتماعية في لبنان

MENAFN - Youm7) شهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إطلاق الخطة الاستراتيجية للحماية الإجتماعية في لبنان اليوم، وذلك في احتفال أقيم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور عدد من الوزراء والنواب والسفراء الأوربيين والعرب.



وتتضمن الخطة حلولا استثنائية لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة والمحتاجة والحفاظ على الطبقة الوسطى التي تشكل الوازن الفعلي داخل المجتمع، حيث تعمل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المؤسسات الدولية على تنفيذ استراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان.



شارك في إطلاق الخطة وزراء الشئون الاجتماعية هكتور حجار والعدل هنري خوري والاقتصاد والتجارة أمين سلام والزراعة عباس الحاج حسن والصحة فراس الأبيض والاتصالات جوني القرم والمالية يوسف خليل والتربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وسفراء الاتحاد الاوروبي ساندرا دي ول وهولندا هانس بيتر فاندر وود والنرويج مارتن يترفيك وسلطنة عمان أحمد محمد السعيدي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل اليونيسف ادوارد بيجبيدر والمسئولة الإقليمية لمنظمة العمل رولا جردات.



وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر قبل أشهر خطة استراتيجية الحماية الإجتماعية في لبنان.