التموين تطرح كوبونات سلعية بالمنافذ التابعة للوزارة.. انفوجراف

(MENAFN
- Youm7)
تستعد
وزارة التموين والتجارة الداخلية
لطرح كوبونات سلعية لاتاحتها بالمنافذ التابعة للوزارة ليقوم القادرين بشرائها لتوزيعها على الاسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازى مع انطلاق
معارض أهلا رمضان
2024، منتصف شهر فبراير الجارى ،
بهدف التسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وسيتم طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
الكوبونات بفئات تتراوح من 100 و150 و200 جنيه حتى 500 جنيه للكوبون الواحد
تطرح بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمكن للمواطن شراء أى كمية منها
يمكن للقادرين شراء الكوبونات لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا لشراء احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة
صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة
التموين تطرح كوبونات سلعية
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