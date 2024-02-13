التموين تطرح كوبونات سلعية بالمنافذ التابعة للوزارة.. انفوجراف

تستعد

وزارة التموين والتجارة الداخلية

لطرح كوبونات سلعية لاتاحتها بالمنافذ التابعة للوزارة ليقوم القادرين بشرائها لتوزيعها على الاسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازى مع انطلاق

معارض أهلا رمضان

2024، منتصف شهر فبراير الجارى ،

بهدف التسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وسيتم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

الكوبونات بفئات تتراوح من 100 و150 و200 جنيه حتى 500 جنيه للكوبون الواحدتطرح بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية ويمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منهايمكن للقادرين شراء الكوبونات لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا لشراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينةصرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملةالتموين تطرح كوبونات سلعية



