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تجديد تكليف سمر إبراهيم برئاسة الإدارة الاستراتيجية بالأوقاف بدرجة وكيل وزارة

2/13/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، قرارًا بتجديد تكليف سمر إبراهيم محمود عالي بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بديوان عام الوزارة.



واعتمد وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تعيين علاء حلمي محمد مرعي مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية.




















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