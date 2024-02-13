تجديد تكليف سمر إبراهيم برئاسة الإدارة الاستراتيجية بالأوقاف بدرجة وكيل وزارة

(MENAFN
- Youm7) اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، قرارًا بتجديد تكليف سمر إبراهيم محمود عالي بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بديوان عام الوزارة.
واعتمد وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تعيين علاء حلمي محمد مرعي مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية.
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