وزيرا الزراعة والشباب يبحثان حل قضايا نادى سموحة الرياضى قانونيا

عقد السيد القصير

وزير الزراعة

واستصلاح الأراضى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،

اجتماعًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، لبحث حل قضايا نادى سموحة الرياضى قانونيا، بحضور المهندس فرج عامر رئيس النادى، وممثلين عن الوزارتين.





وقال "القصير" أن الاجتماع استمع لكافة وجهات النظر وناقش مختلف القضايا القانونية التى تواجه نادى سموحه، مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ودراسة القضايا بشكل مفصل ووضع حلول قانونية مناسبة، كما تم الاتفاق على التواصل مع الجهات المختصة الأخرى لحل هذه القضايا بشكل نهائي.





وأضاف "القصير" أن وزارة الزراعة تقدم كل الدعم للشباب مصر مشيدا بالتعاون البناء مع وزارة الشباب فى هذا الاطار وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية







ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من الاجتماع هو الحرص على ايجاد حلول لقضايا نادى سموحه بشكل عادل وقانونى، مشيرًا إلى أن حل قضايا نادى سموحه قانونيا يؤدى إلى تحسين الاستقرار المالى والإدارى للنادى، كما يساعد على تطوير النادى وتحسين أدائه الرياضي.





وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم لحل قضايا النادى، صاحب الجماهيرية الكبيرة بالإسكندرية والعمل على ايجاد حلول قانونية مناسبة بالتنسيق مع كافة الجهات، مثمنًا الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى العديد من الملفات الهامة.