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تفاصيل ملتقى قسم الإذاعة بإعلام القاهرة نحو مدونة سلوك أخلاقى لاستخدامات الذكاء الاصطناعى

2/13/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Youm7) عقد قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة الحلقة النقاشية الاولى للملتقى البحثي السنوي، تحت عنوان"نحو مدونة سلوك أخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في إعلام".



وتمت الحلقة النقاشية، بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بعد الجلسة الافتتاحية،وذلك بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والممارسين لمهنة الإعلام.



وترأس الحلقة النقاشية الدكتورة منى الحديدي، أستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وبدأت كلمتها بالتعريف بالحلقة، والإثناء على إعطاء الملتقى اسم الباحثة الراحلة جيهان رشتي،



ونوهت على مواكبة اليوم الأول من الملتقى لليوم العالمي للإذاعة، وأضافت د.مني الحديدي، أن موضوع الحلقة هام جداً ويؤثر على مختلف الجوانب، وأضافت: "لا يجب أن نعتمد فقط على ما يتم إنتاجه
من الممارسات والعقود الدولية،بل يجب بجانبها أن تتوفر خصوصية لكل مجتمع على حدى".



وأوصت الحديدي بتنفيذ مشروع تنفيذ مدونة سلوك أخلاقي مهني لضبط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا العصر كمسألة تنظيم وليس رقابة.



في إطار فعاليات الحلقة النقاشية المعنونة باسم "نحو مدونة سلوك أخلاقي استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام" ضمن فعاليات الملتقى البحثي الأول لقسم الإذاعة والتلفزيون أشار د.خالد الاتربي رئيس القناة الفضائية المصرية إلى أن هناك "فضائح" عالمية في المجالات الفنية فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي وجدنا ذلك باليابان مع إحدى الكاتبات هناك، بما يلقي الضوء على ضرورة تعزيز التدريب القيمي ضمن مدونة السلوك الأخلاقي لضمان تنفيذه.



فيما قال الدكتور طايع عبد اللطيف: لابد لنا من خلق حائط صد يحصن الشباب من مخاطر الذكاء الاصطناعي وأن نعزز في ذلك لديهم المفاهيم الرئيسية المحركة ك"الولاء" وصناعة "الوعي".



فيما بدأ دكتور صابر حارص، أستاذ بكلية الآداب جامعة سوهاج كلمته، بتأكيد أن الذكاء الاصطناعي له مسارين مسار استخدام الذكاء الاصطناعي سواء بالسلب أو الايجاب والمسار الاخرى الذي يجب أن يسير بالتوازي هو عمليات كشف هذا التزييف خاصة التزييف العميق ،فبجوار ذلك التطور يجب أن يكون هناك بنفس القدر تطور في عمليات مجابهة هذة المخاطر



وأضاف، أن أكثر التهديدات المتعلقة
بالذكاء الاصطناعي توجد في المجالات السياسية، الاقتصادية،و الاجتماعية،لما يُحدثه التزييف العميق من مخاطر في تلك المجالات.














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