زيلينسكي يشكر النواب الأمريكي بعد الموافقة على دعم كييف بملايين الدولارات

MENAFN - Youm7) قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، التحية للمجلس النواب الأمريكي ، الذي وافق على دعم بلاده بملايين الدولارات اليوم الثلاثاء.

وكتب

زيلينسكي على إكس: "أنا ممتن لكل عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي اتخذ اليوم خياراً أخلاقياً قوياً".

وقال إن "مثل هذا الاختيار يشكل أهمية كبيرة في الوقت الحالي، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، بل وأيضاً بالنسبة لكل دولة أصبح استقلالها هدفاً للضربات الروسية، الحالية والمخططة، بما في ذلك تلك المخطط لها في السنوات المقبلة".

وأضاف:" ولم تقتصر طموحات بوتين قط على أوكرانيا. أهدافه أوسع بكثير. وهذا يعني أن تضامننا الدفاعي يجب أن يكون أوسع، والخطوة التالية هي التصويت في مجلس النواب الأمريكي. ونتوقع خيارًا أخلاقيًا قويًا بنفس القدر وقرارًا سيعمل لصالح أمننا المشترك".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث تواجه فرص إقراره صعوبات، وفقا لرويترز.