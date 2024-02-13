زيلينسكي يشكر النواب الأمريكي بعد الموافقة على دعم كييف بملايين الدولارات

(MENAFN
- Youm7) قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، التحية للمجلس النواب الأمريكي ، الذي وافق على دعم بلاده بملايين الدولارات اليوم الثلاثاء.
وكتب
زيلينسكي على إكس: "أنا ممتن لكل عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي اتخذ اليوم خياراً أخلاقياً قوياً".
وقال إن "مثل هذا الاختيار يشكل أهمية كبيرة في الوقت الحالي، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، بل وأيضاً بالنسبة لكل دولة أصبح استقلالها هدفاً للضربات الروسية، الحالية والمخططة، بما في ذلك تلك المخطط لها في السنوات المقبلة".
وأضاف:" ولم تقتصر طموحات بوتين قط على أوكرانيا. أهدافه أوسع بكثير. وهذا يعني أن تضامننا الدفاعي يجب أن يكون أوسع، والخطوة التالية هي التصويت في مجلس النواب الأمريكي. ونتوقع خيارًا أخلاقيًا قويًا بنفس القدر وقرارًا سيعمل لصالح أمننا المشترك".
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث تواجه فرص إقراره صعوبات، وفقا لرويترز.
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