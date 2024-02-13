موجات التضخم فى أمريكا تقوض احتمالات التحول نحو خفض أسعار الفائدة

MENAFN - Youm7) خفض المحللون وخبراء المال والبورصات في الولايات المتحدة، سقف توقعاتهم بشأن إمكانية تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، صوب سياسة خفض الفائدة المصرفية في مارس أو مايو القادمين، وذلك بعد عامين من سياسة متواصلة لرفع الفائدة لامتصاص التضخم من الأسواق الأمريكية.



وقالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير خاص من واشنطن، أن التراجع الذي جاء أقل من المتوقع لمعدلات التضخم في الأسواق الأمريكية خلال شهر يناير الماضي إلى 1ر3 % كان الباعث الأول للخبراء على خفق أسقف تقديراتهم التي كانت متفائلة في السابق من إمكانية خفض الفائدة المصرفية في الولايات المتحدة قريبًا، وكانت معدلات التضخم في الأسواق الأمريكية قد سجلت 9ر3 % في يناير 2023.



كانت تقديرات المراقبين بشأن التضخم في الأسواق الأمريكية تتوقع تراجع معدلاته من 4ر3 % في ديسمبر من العام الماضي إلى 9ر2 % في يناير الماضي وهو ما لم يتحقق إذ بلغت معدلات التضخم في الأسواق الأمريكية 1ر3 % خلال يناير الماضي نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات والطاقة.



وبرغم تراجع التضخم في الأسواق الأمريكية إلى نسبة 1ر3 % في يناير الماضي، إلا أنه كان تراجعًا أقل من ذلك التراجع المتوقع للتضخم الذي يؤمل معه إقدام الفيدرالي الأمريكي على الهبوط بمعدلات الفائدة، كما تلاشت أي توقعات للخبراء في إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إجراء خفض للفائد خلال مارس القادم.



يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين ارتفاعًا نسبته 14ر% الى 6ر4 % مطلع الشهر الجاري، كما زادت الفائدة على سند الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام بنسبة 11ر % إلى 28ر4 %.



