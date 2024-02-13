إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في أمريكا بسبب عاصفة ثلجية

(MENAFN
- Youm7) ألغت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 1000 رحلة جوية بمدن الساحل الشرقي والمدن المحيطة بسبب عاصفة ثلجية قوية تجتاح شمال شرق البلاد.
وذكر تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي أن مدينة نيويورك شهدت هطولا كثيفا للثلوج ما دعا السلطات لإلغاء الدراسة في المدارس، ونشر أكثر من 700 شاحنة لكسح الثلوج.
يشار إلى أن عاصفة ثلجية قوية تجتاح سواحل شمال شرق أمريكا حيث يقطن 30 مليون شخص، ما دعا سلطات الطقس لإصدار تحذيرات للمواطنين في تلك المناطق.
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