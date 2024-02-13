إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في أمريكا بسبب عاصفة ثلجية

MENAFN - Youm7) ألغت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 1000 رحلة جوية بمدن الساحل الشرقي والمدن المحيطة بسبب عاصفة ثلجية قوية تجتاح شمال شرق البلاد.



وذكر تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي أن مدينة نيويورك شهدت هطولا كثيفا للثلوج ما دعا السلطات لإلغاء الدراسة في المدارس، ونشر أكثر من 700 شاحنة لكسح الثلوج.



يشار إلى أن عاصفة ثلجية قوية تجتاح سواحل شمال شرق أمريكا حيث يقطن 30 مليون شخص، ما دعا سلطات الطقس لإصدار تحذيرات للمواطنين في تلك المناطق.