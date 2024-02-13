الشرطة الماليزية: مصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة

MENAFN - Youm7) أفادت الشرطة الماليزية، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة كانت قد أعلنت سقوطها في وقت سابق اليوم، بالقرب من بلدة "كابار" في ولاية "سلانجور".



وذكرت الشرطة - بحسب قناة "تشانيل نيوز آشيا" - أنه عثر على جثماني الطيار ومرافقه داخل الطائرة بعد عملية بحث شارك بها أكثر من 150 شخصا، مشيرة إلى أن جزءا من الطائرة كان مدفونا تحت الأرض بعدما سقطت داخل مزرعة.





وأوضح شهود عيان أن الطائرة كانت تحلق بشكل مثير للقلق قبل سقوطها عموديا بشكل مفاجئ.. فيما سيحقق مكتب التحقيق في حوادث الطيران التابع لوزارة النقل في حادث تحطم الطائرة التي غادرت مطار السلطان عبد العزيز شاه في رحلة ترفيهية.