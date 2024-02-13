التعادل الإيحابى 1/1 يحسم مواجهة سموحة والبنك الأهلى بدورى Nile ..فيديو

اهداف مباراة سموحة والبنك الاهلى

أحرز الغانى ياو أنور مهاجم فريق البنك الاهلى هدف فريقه فى الدقيقة 35 ثم أدرك حسام حسن هدف التعادل لسموحة في الدقيقة 85.

أحداث المباراة

وشهدت المباراة هجمات من تلك لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل وياز أنور وإبراهيم حسن بينما خطورة فريق سموحة عن طريق حسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد خالد.

ترتيب سموحة والبنك الأهلى في الدورى

وبهذة النتيجة يحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض لاعبيه 11 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباريتان وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 18.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيوني، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي،

أحمد النادري، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من:



حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: محمود وحيد- محمد المغربي- محمد مصطفى ميدو- طارق علاء.

الوسط: دوكو دودو- عمرو قلاوة- إسلام جابر- أحمد خالد- مصطفى البدري.

الهجوم: حسام حسن.