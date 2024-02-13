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المقاولون العرب يختتم تدريباته وينتظم فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إنبي

2/13/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Youm7) اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة استعداداته لمواجهة إنبي، غدا الأربعاء ضمن الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وانتظم فريق المقاولون اليوم الثلاثاء في معسكر مغلق قبل مباراته المرتقبة مع النادي البترولي في ظل غياب عدد من اللاعبين للإصابة.



وحرص محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب،علي مؤازرة الجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة محمد عودة المدير الفني في حضور
محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام علي الكرة قبل مباراة إنبي بالدوري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة 12 للدوري ،وعقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة لعبور الموقف الحالي .



وأكد رئيس نادي المقاولون العرب ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني علي تخطي هذه المرحلة والتواجد بمركز يليق باسم نادي المقاولون في الدوري المصري مشيرا إلى أن الفترة المقبلة شهدت عملا مكثفا من الفريق والجميع ينتظر تغير الصورة في المباريات الرسمية واستعادة الانتصارات.



ومن جانبه أكد
محمد عادل فتحي ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة محمد عودة بإعادة الأمور إلي نصابها بتواجد الفريق في مركز جيد في الدوري الممتاز الموسم الجاري مطالبا اللاعبين بالتحلي بالروح والإصرار مستشهدا بما شهدته بطولة أمم أفريقيا وحالة القتال التي ظهر عليها منتخب كوت ديفوار رغم خروجه إكلينيكيا من الدور الأول ولكن تكاتف اللاعبين وإصرارهم الكبير أوصلهما لمنصة التتويج.



وكان المقاولون بقيادة محمد عودة المدير الفني خاض معسكر خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز بمدينة الإسماعيلية تخلله عدد من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري.












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