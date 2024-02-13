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اكتمال وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم للجمباز الفنى القاهرة 2024

2/13/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Youm7) اكتمل اليوم الثلاثاء، وصول الوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 ، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15
وحتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة إحدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلي أولمبياد باريس 2024.



وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.



كان الإتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.



ومن المنتظر ان يشهد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز جميع منافسات البطولة التي تستمر علي مدار اربع ايام
يرافقه وفد إعلامي
من وكالات الأنباء الدولية .



من ناحية أخري تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لاستضافة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات القاهرة 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من (١٥-١٨) فبراير الجارى، وهي إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وأشار وزير الرياضة إلى الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

ومن جانبه، أثنى الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



وكان اتحاد الجمباز قد أعلن
قائمة المنتخب في كأس العالم القاهرة 2024

وتضم قائمة فراعنة الجمباز:

فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.



فني رجال:



علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي












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