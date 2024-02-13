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الطلائع يعلن انضمام مخطط أحمال للفريق الأول

2/13/2024 2:34:14 PM
(MENAFN- Youm7)
أعلن طلائع الجيش انضمام الدكتور سيد عبد القادر للجهاز الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادى وذلك للعمل في منصب مخطط أحمال بناء علي رغبة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق .



وأنهى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



وخاض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم اعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى توجهت إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للقاء.



وتسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تقريراً فنياً من جهازه المعاون عن مباريات الاتحاد السكندري الأخيرة، سواء بالدوري أو كأس الرابطة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف زعيم الثغر قبل ملاقاته باللقاء المقبل بالدوري.



ويستمر غياب الثلاثى أحمد الشيخ وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن فريقهم فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بسبب الاصابة.



ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة، ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة.














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