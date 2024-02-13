حسام حسن رجل مباراة سموحة والبنك الأهلى بدورى Nile

وحسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مواجهة سموحة والبنك الاهلى في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دورى NILE.

اهداف مباراة سموحة والبنك الاهلى

وأحرز الغانى ياو أنور مهاجم فريق البنك الاهل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 35 ثم إدراك حسام حسن هدف التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 85.

أحداث المباراة

وشهدت المباراة هجمات من تلك لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل وياز أنور وإبراهيم حسن بينما خطورة فريق سموحة عن طريق حسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد خالد.

ترتيب سموحة والبنك الأهلى في الدورى

وبهذة النتيجة يحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض لاعبيه 11 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباريتان وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 18.



