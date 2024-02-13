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وزير الصحة الكويتي: قضايا الصحة العامة تتبوأ سلم الأولويات وعلى قمة الأجندة السياسية للدول

2/13/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 2 (كونا) -- قال وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء إن (الصحة) تعد إحدى أهم الركائز الأساسية للتنمية الشاملة المستدامة وعنصرا أساسيا لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للشعوب لذا "تتبوأ قضايا الصحة العامة سلم الأولويات وعلى قمة الأجندة السياسية للدول".
وأضاف الوزير العوضي في كلمة ألقاها خلال حفل تسلم شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية لمنطقتي العديلية والفيحاء كمدينتين صحيتين أن رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) وركائزها الأساسية أفردت حيزا مقدرا للصحة و"ألقت على عاتقنا تحديا كبيرا لتوفير الرعاية عالية الجودة للجميع".
وأوضح أن "الغاية والهدف والطموح هو تعزيز وصون الصحة والحفاظ على المكتسبات والإنجازات الصحية التي تحققت وضمان صحة ونوعية حياة أفضل لجيلنا الحاضر ومن هم في المستقبل".
وذكر أن مبادرة المدن الصحية تمثل إحدى المنهجيات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
لاسيما مساهمتها في تحقيق الهدفين الثالث والـ11 مضيفا أن "الالتزام السياسي الذي أبدته قيادتنا الحكيمة والقائمون على المبادرة ومنظمة الصحة العالمية أسهم في تحقيق إنجازات مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأضاف وزير الصحة "نحصد اليوم ثمار هذه المبادرة ليكون عدد المناطق التي نالت شهادة منظمة الصحة العالمية كمدن صحية (خمس مناطق) من أصل 18 منطقة مسجلة على الشبكة الإقليمية للمدن الصحية منها (العديلية) و(الفيحاء)" لافتا إلى "خضوع منطقة (العيون) في محافظة الجهراء و(الدسمة) في محافظة العاصمة ومدينة عبد الله السالم الجامعية للتقييم النهائي في ديسمبر الماضي".
وأكد أن "مبادرة المدن الصحية تتميز بالقوة والاستدامة من خلال المشاركة والتمكين المجتمعي وانخراطه في التنمية الصحية وبتعاون وشراكة حقيقية مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ليتحقق النهج التشاركي المتكامل وإدراج الصحة في السياسات العامة".
وأفاد الوزير العوضي بأن وزارة الصحة استطاعت من خلال تعاون الشركاء الدفع بالعمل في مبادرات نوعية أخرى مثل المجمعات التجارية المعززة للصحة وقد "تم تسجيل ستة مجمعات بما يسهم في تقليل عوامل الاختطار المرتبطة بالأمراض المزمنة وتحسين أنماط الحياة الصحية".
بدوره أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسد حفيظ في كلمة مماثلة الحرص على تعزيز التعاون مع الأطراف المعنية محليا لدعم مبادرة المدن الصحية التي تقودها وزارة الصحة.
وقال حفيظ إن اعتماد (الفيحاء) و(العديلية) كمدينتين صحيتين جاء ثمرة الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035).
وأضاف حفيظ أن المدن الصحية تعد شاهدة على فعالية حشد طاقات المجتمع والإرادة السياسية والالتزام بالاستدامة" مبينا أنه "مع كل مدينة جديدة تضاف إلى شبكة المدن الصحية تتواصل المسيرة في إثراء برنامج المنظمة بطرق جديدة للتصدي للتحديات المتعلقة بالصحة".
من جانبها قالت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتورة فاطمة النجار إن مفهوم الصحة لا يقتصر على الخلو من المرض أو الإعاقة إنما هو حالة من تكامل السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية وهو السند الذي نعمل من خلاله على تحقيق المعافاة التامة لأبناء مجتمعنا من منظور شامل.
وأوضحت النجار أن مفهوم المحددات الاجتماعية للصحة يتطلب العمل خارج السياق التقليدي ويؤكد أهمية إيجاد قنوات للتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع كافة الشركاء خارج القطاع الصحي وفي مقدمتهم أفراد المجتمع.
وأفادت بأن مبادرة المدن الصحية باتت البوتقة الأساسية التي تنصهر فيها كل الجهود الهادفة لإدخال التحسينات على البيئة المحلية والمرافق العامة التي تزيد من فرص تحقيق الرفاهية للناس والجودة لنوعية حياتهم والمقاربة الحقيقية للمحددات الاجتماعية للصحة.
وذكرت أن العمل بمنهجية المدن الصحية يشكل ركيزة أساسية في التخطيط والتنمية الحضرية لتعزيز أساليب الحياة الصحية وتقليل الكثير من مسببات المرض والوفاة وعوامل الخطورة وتقليل الأعباء المالية المرتبط بتكاليف تلك الأمراض.
ولفتت النجار إلى أن تجربة دولة الكويت "المتميزة" في تطبيق مبادرة المدن الصحية جعلتها تنال إشادة العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية ووضعتها على خارطة المدن الصحية العالمية مشيرة إلى أن "وزارة الصحة تعكف حاليا على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمدن الصحية 2023 – 2030".
من جهتها استعرضت رئيس مكتب المدن الصحية الدكتورة آمال اليحيى (برنامج المدن الصحية) و(الاستراتيجية الوطنية 2023-2030) ومجالاتها والمرجعيات المستندة عليها.
وأوضحت اليحيى أن عدد المدن المسجلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بلغ 113 مدينة منها 18 في دولة الكويت بنسبة 16 في المئة بما يضع الكويت في مركز متقدم ضمن منظومة المدن الصحية. (النهاية)

م ر ف / م ص ع


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