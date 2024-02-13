رئيس مجلس النواب البحريني: زيارة سمو أمير الكويت للمملكة صفحة مضيئة لتاريخ عريق ومستقبل زاهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 2 (كونا) -- أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم اليوم الثلاثاء بنتائج الزيارة الرسمية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مملكة البحرين ولقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.
وقال رئيس مجلس النواب البحريني في تصريح صحفي إن نتائج الزيارة الكريمة تشكل صفحة مضيئة في مسيرة التعاون والتكامل البحريني الكويتي معربا عن عميق الفخر والاعتزاز بالروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد بحرصهما المستمر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها في كافة المجالات وتوسيع آفاق التعاون وتحقيق التكامل الثنائي لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والتوجيه السامي بتشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارتي الداخلية في البلدين بهدف تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
وأضاف أن نتائج الزيارة تؤكد عمق العلاقات التاريخية الثابتة والراسخة والمتوارثة وانسجام المواقف الداعمة للقضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية والحرص المشترك على دعم جهود الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد المسلم الدعم النيابي لما جاء في البيان المشترك وجلسة المباحثات الرسمية التي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة وبحثت مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأكيد الموقف المشترك في القضايا والملفات كافة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد قام اليوم بزيارة دولة إلى مملكة البحرين الشقيقة. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
MENAFN13022024000071011013ID1107848003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.