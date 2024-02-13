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رئيس مجلس النواب البحريني: زيارة سمو أمير الكويت للمملكة صفحة مضيئة لتاريخ عريق ومستقبل زاهر

2/13/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 2 (كونا) -- أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم اليوم الثلاثاء بنتائج الزيارة الرسمية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مملكة البحرين ولقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.
وقال رئيس مجلس النواب البحريني في تصريح صحفي إن نتائج الزيارة الكريمة تشكل صفحة مضيئة في مسيرة التعاون والتكامل البحريني الكويتي معربا عن عميق الفخر والاعتزاز بالروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد بحرصهما المستمر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها في كافة المجالات وتوسيع آفاق التعاون وتحقيق التكامل الثنائي لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والتوجيه السامي بتشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارتي الداخلية في البلدين بهدف تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
وأضاف أن نتائج الزيارة تؤكد عمق العلاقات التاريخية الثابتة والراسخة والمتوارثة وانسجام المواقف الداعمة للقضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية والحرص المشترك على دعم جهود الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد المسلم الدعم النيابي لما جاء في البيان المشترك وجلسة المباحثات الرسمية التي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة وبحثت مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأكيد الموقف المشترك في القضايا والملفات كافة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد قام اليوم بزيارة دولة إلى مملكة البحرين الشقيقة. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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