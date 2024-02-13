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فرنسا تجدد دعوتها للسلطات السنغالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وفقا للدستور

2/13/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 2 (كونا) -- جددت فرنسا اليوم الثلاثاء دعوتها للسلطات السنغالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وفقا للدستور السنغالي إضافة إلى ضمان الحريات العامة.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي السنغال إلى "الاستخدام المتناسب للقوة" على أي احتجاجات بعد أعمال العنف نتيجة الاحتجاجات لتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس "تقدم تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال المظاهرات التي شهدتها السنغال في الأيام الأخيرة".
وأكد البيان أن فرنسا تشجع كافة الأطراف السنغالية على اتباع طريق الحوار والحفاظ على التقاليد الديمقراطية العريقة للسنغال.
وصادق البرلمان السنغالي بعد جلسة نقاش مطولة استمرت عدة ساعات على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي سال تأجيلهھا دون تحديد موعد إلى الآن.
وتشهد السنغال احتجاجات واسعة منذ إعلان الرئيس سال تأجيل الانتخابات الرئاسية في بداية شهر فبراير الجاري قبل ثلاثة أسابيع من الاستحقاق.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم تأجيل انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال. (النهاية)

م ع / م ع ح ع




MENAFN13022024000071011013ID1107848002

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