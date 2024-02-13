فرنسا تجدد دعوتها للسلطات السنغالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وفقا للدستور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 2 (كونا) -- جددت فرنسا اليوم الثلاثاء دعوتها للسلطات السنغالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وفقا للدستور السنغالي إضافة إلى ضمان الحريات العامة.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي السنغال إلى "الاستخدام المتناسب للقوة" على أي احتجاجات بعد أعمال العنف نتيجة الاحتجاجات لتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس "تقدم تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال المظاهرات التي شهدتها السنغال في الأيام الأخيرة".
وأكد البيان أن فرنسا تشجع كافة الأطراف السنغالية على اتباع طريق الحوار والحفاظ على التقاليد الديمقراطية العريقة للسنغال.
وصادق البرلمان السنغالي بعد جلسة نقاش مطولة استمرت عدة ساعات على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي سال تأجيلهھا دون تحديد موعد إلى الآن.
وتشهد السنغال احتجاجات واسعة منذ إعلان الرئيس سال تأجيل الانتخابات الرئاسية في بداية شهر فبراير الجاري قبل ثلاثة أسابيع من الاستحقاق.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم تأجيل انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
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