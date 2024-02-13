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(تكنولوجيا المعلومات) الكويتي: مبادرة (مسار) لاقت استحسان الدول العربية لدعمها التحول الرقمي بالجهات الحكومية

2/13/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
دبي - 13 - 2 (كونا) -- قال المدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات الكويتي بالتكليف الدكتور عمار الحسيني اليوم الثلاثاء إنه تم استعراض مبادرة (مسار) التي يشرف عليها الجهاز خلال اجتماع مديري الحكومة الإلكترونية العرب ال11 بدبي والتي لاقت استحسان واهتمام الدول لدورها في دعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية.
وأضاف الحسيني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في الاجتماع الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وتستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية أن مبادرة (مسار) تسهم في مساعدة الجهات الحكومية في البلاد في إعداد خارطة طريق خاصة بها للتحول الرقمي بناء على اختصاصات الجهة وأولوياتها.
وأوضح "تشرفنا بتقديم العرض المرئي الذي قدمناه حول مبادرة مسار والذي استعرضنا خلاله أهدافها ومنهجيتها وكيفية تنفيذها بالإضافة إلى استعراض أهم الدروس المستفادة من تجربتنا حيث حظيت بإعجاب واهتمام ممثلي الدول العربية وقد عبروا عن رغبتهم في التعاون والتواصل لتطبيق هذه المبادرة في بلدانهم".
وبسؤاله عن أهم ما جاء من مواضيع في الاجتماع أفاد الحسيني بأنه تم عرض الاعمال التي تقوم بها (الاسكوا) في مجال التحول الرقمي ودعمها للدول العربية في هذا المجال والتحول الرقمي بالإضافة إلى استعراض الدول المشاركة باهم المبادرات والخبرات والمشاريع والتجارب لأنظمتها.
وبين أن المشاركة في هذه الاجتماعات تعتبر ذات أهمية بالغة ولجميع الدول المشاركة حيث من المرجح أن تسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحول الرقمي مؤكدا حرص الجهاز أيضا على تقديم خدمات أفضل ومميزة للمواطنين.
من جهته تحدث رئيس قسم تخطيط وتطوير الخدمات الرقميه للجهاز المهندس عبدالكريم الفوزان ل(كونا) عن مبادرة (سهل لاب) التي أقامها الجهاز تحت إشراف وزارة الدولة لشؤون الاتصالات والتي تهدف الى الاجتماع مع اصحاب الشأن والمختصين بفئات مختلفة من المجتمع للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم وتهدف كذلك إلى تحسين التطبيق الحكومي الموحد "سهل".
وأوضح الفوزان أن الجهاز قام بطرح خمس أفكار خلال هذه المبادرة معنية بفئة الشباب والمتميزين والمطورين ومواجهة الجمهور ولذوي الاعاقة جمعنا من خلالهم أفكارا إبداعية من هذه الفئات تمهيدا لاستخدامها في تطوير تطبيق سهل.
وشاركت دولة الكويت خلال الاجتماع ممثلة بوفد من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات برئاسة المدير العام للجهاز بالتكليف الدكتور عمار الحسيني ورئيس قسم تخطيط وتطوير الخدمات الرقميه للجهاز المهندس عبدالكريم الفوزان ورئيس قسم رحلات وتجربه المستخدم وفاء العتيبي. (النهاية)

س خ م / م م ج




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