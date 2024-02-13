(الصحفيين العرب) يدين بشدة قصف الطيران الإسرائيلي شمال (رفح) الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 2 (كونا) -- دان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة اليوم الثلاثاء الهجمات "البربرية" لقوات الإحتلال الإسرائيلي والتي نتج عنها إصابة مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر ومصور القناة أحمد مطر.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منذ بداية العدوان على قطاع غزة الصحفيين حيث استشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي 120 صحفيا.
وقال إن هذه الاعتداءات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال تم إدانتها من كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة حيث تتعارض تماما مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد تضامنه الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني مطالبا كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم غير المبررة وإتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال انه وفقا للمعلومات الأولية فقد تم بتر قدم الزميل إسماعيل أبو عمر فيما شخصت إصابة المصور أحمد مطر في يده بالخطيرة وقد تم نقلهما الى المستشفى الأوروبي.
تأتي هذه التطورات وسط تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي بقرب توسيع عدوانها على قطاع غزة لتطاول مدينة (رفح) المحاذية للحدود المصرية في (سيناء) حيث يتكدس اكثر من 4ر1 مليون فلسطيني بلا مأوى وسط ظروف إنسانية صعبة. (النهاية)
ع ف ف / ر س
MENAFN13022024000071011013ID1107848000
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.