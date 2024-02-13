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(الصحفيين العرب) يدين بشدة قصف الطيران الإسرائيلي شمال (رفح) الفلسطينية

2/13/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 2 (كونا) -- دان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة اليوم الثلاثاء الهجمات "البربرية" لقوات الإحتلال الإسرائيلي والتي نتج عنها إصابة مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر ومصور القناة أحمد مطر.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منذ بداية العدوان على قطاع غزة الصحفيين حيث استشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي 120 صحفيا.
وقال إن هذه الاعتداءات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال تم إدانتها من كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة حيث تتعارض تماما مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد تضامنه الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني مطالبا كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم غير المبررة وإتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال انه وفقا للمعلومات الأولية فقد تم بتر قدم الزميل إسماعيل أبو عمر فيما شخصت إصابة المصور أحمد مطر في يده بالخطيرة وقد تم نقلهما الى المستشفى الأوروبي.
تأتي هذه التطورات وسط تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي بقرب توسيع عدوانها على قطاع غزة لتطاول مدينة (رفح) المحاذية للحدود المصرية في (سيناء) حيث يتكدس اكثر من 4ر1 مليون فلسطيني بلا مأوى وسط ظروف إنسانية صعبة. (النهاية)

ع ف ف / ر س




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