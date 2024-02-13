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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة تمويل خارجي بقيمة 3ر95 مليار دولار

2/13/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء مشروع قانون حزمة تمويل خارجي بقيمة 3ر95 مليار دولار تتضمن دعما لأوكرانيا والكيان الإسرائيلي المحتل وحلفاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادىء إضافة إلى مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين والأوكرانيين.
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون انتقد في بيان مساء أمس الإثنين مشروع قانون المساعدات الخارجية بسبب "افتقاره إلى أحكام تتعلق بالحدود".
وأضاف جونسون أن مجلس الشيوخ "كان يجب أن يعود إلى لوحة الرسم لتعديل مشروع القانون الحالي ليشمل أحكاما حقيقية لأمن الحدود التي من شأنها أن تساعد في الواقع على إنهاء النزاع المستمر (بين الحزبين)".
وتعقيبا على الاقرار اعتبر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في تصريح عقب التصويت أن "التاريخ يسوي جميع الحسابات" معللا اتخاذه خيار التصويت لصالح حزمة المساعدات على الرغم من رفضها من قبل جونسون بأنها حيوية "لقيمة القيادة والقوة الأمريكية".
ومن جانبه أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن إقرار القانون "لا يؤثر بشكل كبير على أمننا القومي أو أمن حلفائنا فحسب بل يؤثر بشكل كبير على أمن الديمقراطية الغربية".
بدوره وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إقرار مشروع القانون بأنه "أمر بالغ الأهمية لتعزيز مصالح الأمن القومي الأمريكي".
وأشاد "بائتلاف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين اجتمعوا لدفع هذه الاتفاقية إلى الأمام" داعيا مجلس النواب إلى "المضي قدما في هذا الأمر بشكل عاجل".
وحذر من أن "تكاليف التقاعس عن العمل ترتفع كل يوم وخاصة في أوكرانيا" مضيفا "نرى كل يوم تقاريرا عن نفاد ذخيرة القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية."
وأكد "لقد حان الوقت لكي يتخذ مجلس النواب الإجراء ويرسل هذا التشريع المشترك بين الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا"
وجاء تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع القانون بأغلبية 70 صوتا مقابل 29 صوتا معارضا.
ويتضمن مشروع القانون الذي لا يزال من غير المعروف إن كان جونسون سيدعو مجلس النواب للتصويت عليه 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا و1ر14 مليار دولار كمساعدات أمنية للكيان الإسرائيلي المحتل و2ر9 مليار دولار كمساعدات إنسانية و8ر4 مليارات دولار لدعم الشركاء الإقليميين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى بنود سياسية أخرى. (النهاية)

رس ر / م ع ح ع




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