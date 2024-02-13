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بيانت حكومية أمريكية تظهر ارتفاع التضخم الشهر الماضي مع بقاء معدله السنوي دون مستوياته السابقة

2/13/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) -- أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير الماضي مدفوعا بشكل رئيسي بالارتفاع المستمر في أسعار المساكن إلا أن معدله السنوي لا يزال دون مستوياته السابقة.
وأفاد التقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة بأن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس واسع النطاق لأسعار السلع والخدمات بالولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3ر0 بالمئة خلال يناير الماضي.
وأضاف التقرير أن معدل المؤشر "تراجع من 4ر3 في المئة في ديسمبر إلى 1ر3 بالمئة في يناير".
وكان اقتصاديون شملهم استطلاع (داو جونز) قد توقعوا زيادة شهرية بنسبة 2ر0 بالمئة ومكاسب سنوية قدرها 9ر2 بالمئة.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة تسارع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4ر0 بالمئة في يناير وارتفع بنسبة 9ر3 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي بينما لم يتم تسجيل أي تغير فيه بالمقارنة مع ديسمبر من عام 2023 الماضي علما أن توقعات الاقتصاديين كانت ترجح تسجيل 3ر0 بالمئة 7ر3 بالمئة على التوالي.
ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير الماضي "تظهر أن نمو الأجور كان الأقوى من أي انتعاش اقتصادي منذ 50 عاما".
وأشار في بيان نشره البيت الأبيض إلى أنه "في الوقت الذي يظل فيه النمو والتوظيف قويين انخفض التضخم بمقدار الثلثين عن ذروته ولكننا نعلم أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لخفض الأسعار".
وتشير البيانات الصادرة اليوم إلى عودة الارتفاع في التضخم بالولايات المتحدة بعدما أظهر تقرير أصدرته وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي تراجعا ثابتا في معدلاته بالنصف الثاني من 2023 بلغ مستوى ما قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). (النهاية)

رس ر / م م ج



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