ثلاث ميداليات لمنتخب الكويت لألعاب قوى المعاقين في انطلاق بطولة فزاع الدولية الـ15 بدبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 13 - 2 (كونا) -- حقق منتخب الكويت ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في انطلاق بطولة فزاع الدولية الـ15 لألعاب القوى للمعاقين (الجائزة الكبرى) التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية بمشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة يمثلون 74 دولة وتستمر ثلاثة أيام.
وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي إن حصاد هذه الميداليات جاء بعد تتويج اللاعب أحمد المطيري بالميدالية الذهبية في منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (اف 33).
وأضاف العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللاعب فيصل سرور أحرز بدوره الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة لفئة (أف 42) فيما تمكن اللاعب فيصل الراجحي من نيل الميدالية البرونزية بعد أن جاء ثالثا في سباق 1500 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (تي 54).
وذكر أن هذه الإنجازات المتميزة في البطولة تأتي استكمالا لانتصارات رياضة المعاقين الكويتية والتي كان آخرها الفوز بـ17 ميدالية ضمن ملتقى الشارقة الدولي الـ12 الذي اختتم قبل أسبوع مشيدا بالجهود المخلصة للاعبين الكويتيين.
ولفت العجمي إلى أن النادي برئاسة شافي الهاجري حريص على إشراك لاعبيه في مثل هذه الملتقيات الرياضية الدولية لصقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرات المهمة لا سيما أنه مقبل على المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقررة الصيف المقبل منوها بدعم الهيئة العامة للرياضة للنادي لتسهيل المشاركة بالبطولة. (النهاية)
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