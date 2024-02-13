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ثلاث ميداليات لمنتخب الكويت لألعاب قوى المعاقين في انطلاق بطولة فزاع الدولية الـ15 بدبي

2/13/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 13 - 2 (كونا) -- حقق منتخب الكويت ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في انطلاق بطولة فزاع الدولية الـ15 لألعاب القوى للمعاقين (الجائزة الكبرى) التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية بمشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة يمثلون 74 دولة وتستمر ثلاثة أيام.
وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي إن حصاد هذه الميداليات جاء بعد تتويج اللاعب أحمد المطيري بالميدالية الذهبية في منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (اف 33).
وأضاف العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللاعب فيصل سرور أحرز بدوره الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة لفئة (أف 42) فيما تمكن اللاعب فيصل الراجحي من نيل الميدالية البرونزية بعد أن جاء ثالثا في سباق 1500 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (تي 54).
وذكر أن هذه الإنجازات المتميزة في البطولة تأتي استكمالا لانتصارات رياضة المعاقين الكويتية والتي كان آخرها الفوز بـ17 ميدالية ضمن ملتقى الشارقة الدولي الـ12 الذي اختتم قبل أسبوع مشيدا بالجهود المخلصة للاعبين الكويتيين.
ولفت العجمي إلى أن النادي برئاسة شافي الهاجري حريص على إشراك لاعبيه في مثل هذه الملتقيات الرياضية الدولية لصقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرات المهمة لا سيما أنه مقبل على المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقررة الصيف المقبل منوها بدعم الهيئة العامة للرياضة للنادي لتسهيل المشاركة بالبطولة. (النهاية)

س خ م / ف ش ا / م ص ع


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