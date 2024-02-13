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انهيار منجم ذهب في تركيا و9 عمال على الأقل محاصرون تحت الأرض

2/13/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 13 - 2 (كونا)-- انهار منجم ذهب في مدينة (أرزينجان) التركية اليوم الثلاثاء مما أسفر عن انجراف التربة ومحاصرة ما لا يقل عن تسعة عمال بحسب السلطات المحلية.
وأشار عمدة المدينة بكر أكسون في تصريح صحفي إلى "احتمالية وجود نحو تسعة إلى 12 عاملا سقطوا أسفل الكتلة المنهارة" مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ جارية.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ من تسع محافظات إلى المنطقة للمشاركة في أعمال البحث عن العمال العالقين.
وشهدت تركيا عددا من الحوادث المميتة داخل مناجمها وكان انفجار لغاز الميثان في منجم فحم شمال غرب البلاد قد أدى إلى مقتل 42 شخصا في أكتوبر 2022. ( النهاية)

ط ا / م م ج




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