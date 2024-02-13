انهيار منجم ذهب في تركيا و9 عمال على الأقل محاصرون تحت الأرض

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 13 - 2 (كونا)-- انهار منجم ذهب في مدينة (أرزينجان) التركية اليوم الثلاثاء مما أسفر عن انجراف التربة ومحاصرة ما لا يقل عن تسعة عمال بحسب السلطات المحلية.
وأشار عمدة المدينة بكر أكسون في تصريح صحفي إلى "احتمالية وجود نحو تسعة إلى 12 عاملا سقطوا أسفل الكتلة المنهارة" مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ جارية.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ من تسع محافظات إلى المنطقة للمشاركة في أعمال البحث عن العمال العالقين.
وشهدت تركيا عددا من الحوادث المميتة داخل مناجمها وكان انفجار لغاز الميثان في منجم فحم شمال غرب البلاد قد أدى إلى مقتل 42 شخصا في أكتوبر 2022. ( النهاية)
ط ا / م م ج
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