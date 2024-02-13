اتفاقيات لدعم مشاريع سيدات في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 13 شباط (بترا )- وقعت بلدية عجلون الكبرى مع مركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتمكين خمس سيدات اقتصادياً في محافظة عجلون من خلال دعمهن بمنح لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

وقال نائب محافظ عجلون الدكتور هاشم العبداللات إن توقيع مثل الاتفاقيات يعزز الدور المحوري الذي تلعبه البلديات باعتبارها مؤسسات خدمية تنموية ذات تماس مباشر مع كافة القطاعات خاصة في مجال توفير وإقامة مشاريع تسهم بتشغيل الأيدي العاملة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

واوضح مدير عام مركز تطوير الأعمال غالب حجازي أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم منح لعدد من السيدات لبدء مشاريعهن الريادية الأمر الذي من شأنه إيجاد مصادر دخل للسيدات واسرهن، مشيرا الى اخضاع السيدات لدورات تدريبية متخصصة بالمهارات الحياتية وريادة الأعمال .

واشار رئيس البلدية حمزة الزغول الى أن توقيع الاتقاقية يعزز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في محافظة عجلون، لافتا إلى أن البلدية ستعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه .

يذكر ان الاتفاقية تأتي ضمن برنامج "تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذه تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالتعاون مع مركز تطوير الاعمال .

--(بترا)

ع . ف /أز/ ع ط

13/02/2024 21:45:54