اتفاقيات لدعم مشاريع سيدات في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 13 شباط (بترا )- وقعت بلدية عجلون الكبرى مع مركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتمكين خمس سيدات اقتصادياً في محافظة عجلون من خلال دعمهن بمنح لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
وقال نائب محافظ عجلون الدكتور هاشم العبداللات إن توقيع مثل الاتفاقيات يعزز الدور المحوري الذي تلعبه البلديات باعتبارها مؤسسات خدمية تنموية ذات تماس مباشر مع كافة القطاعات خاصة في مجال توفير وإقامة مشاريع تسهم بتشغيل الأيدي العاملة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
واوضح مدير عام مركز تطوير الأعمال غالب حجازي أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم منح لعدد من السيدات لبدء مشاريعهن الريادية الأمر الذي من شأنه إيجاد مصادر دخل للسيدات واسرهن، مشيرا الى اخضاع السيدات لدورات تدريبية متخصصة بالمهارات الحياتية وريادة الأعمال .
واشار رئيس البلدية حمزة الزغول الى أن توقيع الاتقاقية يعزز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في محافظة عجلون، لافتا إلى أن البلدية ستعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه .
يذكر ان الاتفاقية تأتي ضمن برنامج "تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذه تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالتعاون مع مركز تطوير الاعمال .
--(بترا)
ع . ف /أز/ ع ط
13/02/2024 21:45:54
MENAFN13022024000117011021ID1107847993
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