الإحتلال يعلن إصابة 18 عسكريا في معارك غزة

عمان 13 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 18 عسكريا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية قال جيش الاحتلال انه إصيب جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة خلال اقتحام مخيم جنين صباح اليوم الثلاثاء. --(بترا) رصد / ف ق/أز/ ع ط 13/02/2024 21:44:08

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