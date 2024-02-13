اجتماع يناقش سبل الترويج لمنطقة رحاب الأثرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 13 شباط (بترا)-ناقش اجتماع عقد في بلدية رحاب بحضور رئيسها اكرم الحراحشة ومدراء السياحة والآثار ومعهد تدريب مهني إقليم الشمال والمفرق ومنظمة arcs سبل التعاون بين البلدية ووزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة للترويج لمنطقة رحاب سياحيا لوضعها على الخارطة السياحة العالمية ومراحل سير العمل في المسار السياحي لآثار رحاب.
وقال الحراحشة إن الاجتماع يأتي ضمن رؤية وزارة السياحة بتمكين المجتمعات المحلية ودمجهم في العمل السياحي تمهيداً لوضع مسار منطقة رحاب على الخارطة السياحية، مشيرا إلى أن فريق منظمة arcs استعرض جمله من المشاريع وفرص العمل التي من شأنها دعم المجتمعات المحلية ومزودي الخدمات السياحية بما يحقق التنمية لمحافظة المفرق وقضاء رحاب.
وبين أنه جرى وضع خطة تنفيذية للبدء بأعمال إستحداث مركز زوار شامل يلبي كافة متطلبات العملية السياحية والمجتمع المحلي والخدمات إضافة لمكتب للتذاكر وقاعة لإستعراض المواقع الأثرية .
وفي نهاية اللقاء تفقد الحضور مسار سير العمل في المسار السياحي لاثار منطقة رحاب.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
13/02/2024 21:42:11
MENAFN13022024000117011021ID1107847991
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