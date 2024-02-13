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اجتماع يناقش سبل الترويج لمنطقة رحاب الأثرية

2/13/2024 2:33:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 13 شباط (بترا)-ناقش اجتماع عقد في بلدية رحاب بحضور رئيسها اكرم الحراحشة ومدراء السياحة والآثار ومعهد تدريب مهني إقليم الشمال والمفرق ومنظمة arcs سبل التعاون بين البلدية ووزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة للترويج لمنطقة رحاب سياحيا لوضعها على الخارطة السياحة العالمية ومراحل سير العمل في المسار السياحي لآثار رحاب.
وقال الحراحشة إن الاجتماع يأتي ضمن رؤية وزارة السياحة بتمكين المجتمعات المحلية ودمجهم في العمل السياحي تمهيداً لوضع مسار منطقة رحاب على الخارطة السياحية، مشيرا إلى أن فريق منظمة arcs استعرض جمله من المشاريع وفرص العمل التي من شأنها دعم المجتمعات المحلية ومزودي الخدمات السياحية بما يحقق التنمية لمحافظة المفرق وقضاء رحاب.
وبين أنه جرى وضع خطة تنفيذية للبدء بأعمال إستحداث مركز زوار شامل يلبي كافة متطلبات العملية السياحية والمجتمع المحلي والخدمات إضافة لمكتب للتذاكر وقاعة لإستعراض المواقع الأثرية .
وفي نهاية اللقاء تفقد الحضور مسار سير العمل في المسار السياحي لاثار منطقة رحاب.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
13/02/2024 21:42:11

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