فعاليات شبابية متعددة تقيمها المراكز الشبابية بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 13 شباط (بترا) نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب الكرك عددا من الأنشطة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وقالت رئيسة قسم الإعلام والإتصال الدكتورة ثروت المعاقبة أن النشاطات توزعت على مختلف مراكز المحافظة بمشاركة العشرات من الشباب والشابات.

وأضافت، نظم مركز شابات الجدعا نشاطا بعنوان "الإسعافات الأولية "، تضمن النشاط تعريف الشابات بكيفية التعامل مع مختلف الحالات ، كتقديم الاسعافات الأولية للحالات المرضية وكيفية التعامل مع الإصابات في المراحل الأولى من الإصابة مثل الحروق وحالات الإغماء كما نظم مركز شباب وشابات وادي الكرك ورشة عمل بعنوان" الإستخدام الآمن للأدوية" بمشاركه 15 شابة، للتعريف بكيفية الإستخدام الآمن للأدوية وطرق تخزينها وكيفية المحافظه عليها .

وتابعت، نظم مركز شابات راكين محاضرة توعوية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعنوان "النظافة والصحة العامة " بمشاركة 20 شابة، تحدثت خلالها الواعظه نجلاء العساسفه حول أهمية النظافة وعلاقتها بالصحة.

كما نظم مركز شباب مؤاب النموذجي وبالشراكه مع بلدية مؤاب و مبادرة خطوات لاحياء مدينة الكرك و طلاب مشروع الوصول للعمل المنفذ من قبل كلية لومينوس بعمل تطوعي لزراعة بذور شجرة البلوط الوطني، في حديقة بلدية مؤاب وفي متنزه مؤاب الجديد.

وعقد مركز شابات القصر محاضرة عن "الانفلونزا الموسمية" بمشاركة 20 شابة بالتعاون مع مؤسسة رواد التحديث تحدثت خلالها شيرين العمرو حول أعراض الانفلونزا الموسمية وطرق العلاج.

--(بترا)

ع ج/أز/ ع ط

13/02/2024 21:37:08

