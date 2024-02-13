فعاليات شبابية متعددة تقيمها المراكز الشبابية بالكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 13 شباط (بترا) نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب الكرك عددا من الأنشطة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وقالت رئيسة قسم الإعلام والإتصال الدكتورة ثروت المعاقبة أن النشاطات توزعت على مختلف مراكز المحافظة بمشاركة العشرات من الشباب والشابات.
وأضافت، نظم مركز شابات الجدعا نشاطا بعنوان "الإسعافات الأولية "، تضمن النشاط تعريف الشابات بكيفية التعامل مع مختلف الحالات ، كتقديم الاسعافات الأولية للحالات المرضية وكيفية التعامل مع الإصابات في المراحل الأولى من الإصابة مثل الحروق وحالات الإغماء كما نظم مركز شباب وشابات وادي الكرك ورشة عمل بعنوان" الإستخدام الآمن للأدوية" بمشاركه 15 شابة، للتعريف بكيفية الإستخدام الآمن للأدوية وطرق تخزينها وكيفية المحافظه عليها .
وتابعت، نظم مركز شابات راكين محاضرة توعوية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعنوان "النظافة والصحة العامة " بمشاركة 20 شابة، تحدثت خلالها الواعظه نجلاء العساسفه حول أهمية النظافة وعلاقتها بالصحة.
كما نظم مركز شباب مؤاب النموذجي وبالشراكه مع بلدية مؤاب و مبادرة خطوات لاحياء مدينة الكرك و طلاب مشروع الوصول للعمل المنفذ من قبل كلية لومينوس بعمل تطوعي لزراعة بذور شجرة البلوط الوطني، في حديقة بلدية مؤاب وفي متنزه مؤاب الجديد.
وعقد مركز شابات القصر محاضرة عن "الانفلونزا الموسمية" بمشاركة 20 شابة بالتعاون مع مؤسسة رواد التحديث تحدثت خلالها شيرين العمرو حول أعراض الانفلونزا الموسمية وطرق العلاج.
--(بترا)
ع ج/أز/ ع ط
13/02/2024 21:37:08
MENAFN13022024000117011021ID1107847990
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