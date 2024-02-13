مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مساعدة لأوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن13شباط( بترا )- تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يجيز تخصيص مبلغ 60 مليار دولار لأوكرانيا وأموال لإسرائيل وتايوان بصورة خاصة ودون دعم من الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في الكونغرس (مجلس النواب) والذين أعلنوا في وقت سابق عدم تبني النص، حيث يطالبون بإدخال تعديلات على قانون الهجرة، بحسب واشنطن تايمز .

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي الذي تسيطر عليه أغلبية ديموقراطية، فجر الثلاثاء على مشروع القانون الذي يجيز حزمة مقدارها 95 مليار دولار، كانت محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر. لكن حلفاء ترامب في مجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون الأغلبية، أعلنوا مساء الاثنين رفضهم درس هذا النص بصيغته الحالية، وبدون دعم الجمهوريين، لا يمكن تبني النص.

--(بترا)

ب خ/أز / ع ط

13/02/2024 21:35:22