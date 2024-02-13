مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مساعدة لأوكرانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن13شباط( بترا )- تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يجيز تخصيص مبلغ 60 مليار دولار لأوكرانيا وأموال لإسرائيل وتايوان بصورة خاصة ودون دعم من الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في الكونغرس (مجلس النواب) والذين أعلنوا في وقت سابق عدم تبني النص، حيث يطالبون بإدخال تعديلات على قانون الهجرة، بحسب واشنطن تايمز .
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي الذي تسيطر عليه أغلبية ديموقراطية، فجر الثلاثاء على مشروع القانون الذي يجيز حزمة مقدارها 95 مليار دولار، كانت محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر. لكن حلفاء ترامب في مجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون الأغلبية، أعلنوا مساء الاثنين رفضهم درس هذا النص بصيغته الحالية، وبدون دعم الجمهوريين، لا يمكن تبني النص.
--(بترا)
ب خ/أز / ع ط
13/02/2024 21:35:22
MENAFN13022024000117011021ID1107847989
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