زراعة المزار الشمالي تحتفل بيوم الشجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 13 شباط(بترا)- احتفلت مديرية زراعة لواء المزار الشمالي اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة بزراعة 150 شجرة في مدرسة عنبة الثانوية للذكور، بحضور متصرف لواء المزار الشمالي الدكتور عماد كنعان.

وقال كنعان إننا نحتفل اليوم بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني لتولي سلطاته الدستورية، مبينا الاهتمام الملكي بتعزيز انتشار الغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء كأهم الادوات في مواجه عوامل التغير المناخي.

وأكد أهمية المحافظة على الغطاء النباتي وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء نظرا لأهميتها البيئية فضلا عن ما تضفيه من منظر جمالي للمحافظة، مثمنا الجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسهم مديرية زراعة محافظة اربد في سبيل المحافظة على الثروة النباتية والعمل على زيادة الرقعة الخضراء في المدينة.

بدوره، قال مدير زراعة لواء المزار الشمالي عبد الاله عبيدات إن هذا الاحتفال يهدف لتحقيق رؤية جلالته في زيادة الرقعة الخضراء في الأردن، مضيفا ان جلالة الملك طالما ابدى اهتمامه بالزراعة ومنحها أولوية كبرى .

--(بترا)

س ع/أز/ ع ط

13/02/2024 21:33:34

