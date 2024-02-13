زراعة المزار الشمالي تحتفل بيوم الشجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 شباط(بترا)- احتفلت مديرية زراعة لواء المزار الشمالي اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة بزراعة 150 شجرة في مدرسة عنبة الثانوية للذكور، بحضور متصرف لواء المزار الشمالي الدكتور عماد كنعان.
وقال كنعان إننا نحتفل اليوم بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني لتولي سلطاته الدستورية، مبينا الاهتمام الملكي بتعزيز انتشار الغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء كأهم الادوات في مواجه عوامل التغير المناخي.
وأكد أهمية المحافظة على الغطاء النباتي وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء نظرا لأهميتها البيئية فضلا عن ما تضفيه من منظر جمالي للمحافظة، مثمنا الجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسهم مديرية زراعة محافظة اربد في سبيل المحافظة على الثروة النباتية والعمل على زيادة الرقعة الخضراء في المدينة.
بدوره، قال مدير زراعة لواء المزار الشمالي عبد الاله عبيدات إن هذا الاحتفال يهدف لتحقيق رؤية جلالته في زيادة الرقعة الخضراء في الأردن، مضيفا ان جلالة الملك طالما ابدى اهتمامه بالزراعة ومنحها أولوية كبرى .
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
13/02/2024 21:33:34
MENAFN13022024000117011021ID1107847988
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