أوقاف إربد الثانية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد13 شباط (بترا)- نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الثلاثاء، احتفالا دينيا كبيرا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في قاعة مسجد المختار.

وقال مدير أوقاف إربد الثانيةالشيخ عبدالسلام أحمد نصير إن معجزة الإسراء والمعراج، جاءت لتعزيز الثقة بالله عز وجل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم في وقت محنة شديدة، لافتا إلى أن الذكرى تعلمنا حسن الظن بالله تعالى والثقة بنصره وتمكينه.

وأشار إلى ارتباط معجزة الإسراء والمعراج بالمسجد الاقصى في عقيدة وإيمان المسلمين، الذي يؤكد مكانة المسجد الأقصى في ضمير ووجدان المسلم، لافتاً الى أهمية دور الأردن في رعاية وحماية وصيانة الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني.

بدوره، أوضح عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور محمد طلافحة، أن سورة الإسراء عبارة عن رسائل مهمة للأمة فالإسراء والمعراج غايتها اكرام الله لنبيه وامتحانا للناس وإقرارا لمقام النبوة وميزان السنة.

وقال إن تزامن الذكرى مع ما يجري من عدوان غاشم على أهلنا في غزة وفلسطين، يؤكد أهمية اللجوء إلى الله العلي القدير لتفريج كربة الأمة هذه الأيام، كما أفرجها عن نبيه بعد شدة.

--(بترا)

س ع/أز / ع ط

13/02/2024 21:30:38

