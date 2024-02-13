أوقاف إربد الثانية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد13 شباط (بترا)- نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الثلاثاء، احتفالا دينيا كبيرا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في قاعة مسجد المختار.
وقال مدير أوقاف إربد الثانيةالشيخ عبدالسلام أحمد نصير إن معجزة الإسراء والمعراج، جاءت لتعزيز الثقة بالله عز وجل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم في وقت محنة شديدة، لافتا إلى أن الذكرى تعلمنا حسن الظن بالله تعالى والثقة بنصره وتمكينه.
وأشار إلى ارتباط معجزة الإسراء والمعراج بالمسجد الاقصى في عقيدة وإيمان المسلمين، الذي يؤكد مكانة المسجد الأقصى في ضمير ووجدان المسلم، لافتاً الى أهمية دور الأردن في رعاية وحماية وصيانة الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني.
بدوره، أوضح عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور محمد طلافحة، أن سورة الإسراء عبارة عن رسائل مهمة للأمة فالإسراء والمعراج غايتها اكرام الله لنبيه وامتحانا للناس وإقرارا لمقام النبوة وميزان السنة.
وقال إن تزامن الذكرى مع ما يجري من عدوان غاشم على أهلنا في غزة وفلسطين، يؤكد أهمية اللجوء إلى الله العلي القدير لتفريج كربة الأمة هذه الأيام، كما أفرجها عن نبيه بعد شدة.
--(بترا)
س ع/أز / ع ط
13/02/2024 21:30:38
MENAFN13022024000117011021ID1107847987
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