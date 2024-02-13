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روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين لديها

2/13/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 13 شباط (بترا)-أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إدراج رئيسة وزراء إستونيا ومسؤولين بارزين آخرين من دول البلطيق على قائمة المطلوبين لديها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر:"إن الشرطة الروسية وضعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين، هؤلاء مسؤولون عن قرارات ترقى في الواقع إلى كونها تدنيس للذاكرة التاريخية".
--(بترا)
س ح/أز / ع ط
13/02/2024 21:24:03

MENAFN13022024000117011021ID1107847986

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