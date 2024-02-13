روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين لديها

روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين لديها
التاريخ
2/13/2024 2:33:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 13 شباط (بترا)-أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إدراج رئيسة وزراء إستونيا ومسؤولين بارزين آخرين من دول البلطيق على قائمة المطلوبين لديها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر:"إن الشرطة الروسية وضعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين، هؤلاء مسؤولون عن قرارات ترقى في الواقع إلى كونها تدنيس للذاكرة التاريخية".
--(بترا)
س ح/أز / ع ط
13/02/2024 21:24:03
MENAFN13022024000117011021ID1107847986
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