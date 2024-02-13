جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية النظر في قرار الهجوم الإسرائيلي على رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا، اليوم الثلاثاء، لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الهجوم الذي تهدد به إسرائيل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة "فرانس 24 "الفرنسية للأنباء، بأن حكومة جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة الدولية، النظر فيما إذا كان قرار إسرائيل بتمديد عملياتها العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
13/02/2024 21:22:06
MENAFN13022024000117011021ID1107847985
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