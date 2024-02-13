جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية النظر في قرار الهجوم الإسرائيلي على رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا، اليوم الثلاثاء، لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الهجوم الذي تهدد به إسرائيل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة "فرانس 24 "الفرنسية للأنباء، بأن حكومة جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة الدولية، النظر فيما إذا كان قرار إسرائيل بتمديد عملياتها العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ ع ط

13/02/2024 21:22:06