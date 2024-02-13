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شريم: القيادات الشبابية قادرة على إحداث التغيير نحو مستقبل اكثر إشراقا

2/13/2024 2:33:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب ميادة شريم إن القيادات الشبابية لديها قدرة كبيرة على إحداث التغيير وتهيئة العوامل الملائمة لتشكيل مستقبل اكثر إشراقا ونموا، بفضل الطاقة والمهارة التي تتمتع بها هذه القيادات.
ودعت شريم خلال رعايتها اليوم حفل اختتام دورة " المهارات القيادية ودورها في بناء الشخصية الشبابية" التي نظمتها مؤسسة طموحات لتنمية القدرات بالتعاون مع جمعية مجلس قلقيلية إلى ضرورة الانخراط بالبرامج التطوعية التي تنمي روح المبادرة والابتكار لدى الشباب وتعمل على تعميق السلوكيات الايجابية في نفوسهم.
وشارات إلى أهمية المهارات المكتسبة من خلال التدريب والتمكين الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني بشكل طوعي ومجاني للفئات الشبابية مؤكدة أن إدماج الشباب في هذه البرامج يخدم أهداف التنمية المستدامة ويسهم في صقل شخصيتهم المستقلة.
وتناولت الورشة التي شارك فيها نحو 20 شابا وفتاة مواضيع نقاشية حول مفهوم القيادة وعناصرها والمهارات القيادية وكيفية امتلاكها وإيجاد الحلول للقضايا المجتمعية باستخدام هذه المهارات، وتدريبات عملية ركزت على القيادة الموقفية والإلكترونية والدور الشبابي في تحديد الاحتياجات لأقرانهم من الفئة ذاتها .
--(بترا)
رخ/ ع ط
13/02/2024 21:06:12

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