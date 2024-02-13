شريم: القيادات الشبابية قادرة على إحداث التغيير نحو مستقبل اكثر إشراقا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب ميادة شريم إن القيادات الشبابية لديها قدرة كبيرة على إحداث التغيير وتهيئة العوامل الملائمة لتشكيل مستقبل اكثر إشراقا ونموا، بفضل الطاقة والمهارة التي تتمتع بها هذه القيادات.
ودعت شريم خلال رعايتها اليوم حفل اختتام دورة " المهارات القيادية ودورها في بناء الشخصية الشبابية" التي نظمتها مؤسسة طموحات لتنمية القدرات بالتعاون مع جمعية مجلس قلقيلية إلى ضرورة الانخراط بالبرامج التطوعية التي تنمي روح المبادرة والابتكار لدى الشباب وتعمل على تعميق السلوكيات الايجابية في نفوسهم.
وشارات إلى أهمية المهارات المكتسبة من خلال التدريب والتمكين الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني بشكل طوعي ومجاني للفئات الشبابية مؤكدة أن إدماج الشباب في هذه البرامج يخدم أهداف التنمية المستدامة ويسهم في صقل شخصيتهم المستقلة.
وتناولت الورشة التي شارك فيها نحو 20 شابا وفتاة مواضيع نقاشية حول مفهوم القيادة وعناصرها والمهارات القيادية وكيفية امتلاكها وإيجاد الحلول للقضايا المجتمعية باستخدام هذه المهارات، وتدريبات عملية ركزت على القيادة الموقفية والإلكترونية والدور الشبابي في تحديد الاحتياجات لأقرانهم من الفئة ذاتها .
--(بترا)
رخ/ ع ط
13/02/2024 21:06:12
MENAFN13022024000117011021ID1107847983
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