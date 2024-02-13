تقرير اممي: عدد شهداء غزة من الطلاب والمعلمين فاق 5 الأف شهيد

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 شباط (بترا)-أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء أن أكثر من 625 ألف طالب وحوالي 23 الف معلم تضرروا بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشمل هذا الضرر، حسب التقرير، إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، ما ترك الطلبة دون إمكانية الوصول إلى التعليم أو مكان آمن.

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، استشهد في غزة أكثر من 4851 طالبًا و239 موظفًا تعليميًا، وأصيب أكثر من 8227 طالبًا و836 معلمًا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال التقرير انه يتم استخدام حوالي 92 بالمئة من جميع المباني المدرسية في غزة ملاجئ للنازحين، مشيرا الى تعرض حوالي 392 مدرسة (79 بالمئة من إجمالي المباني المدرسية في غزة) لأضرار، بما في ذلك 141 مدرسة تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل.

وقالت الأمم المتحدة ان هذه المدارس قدمت خدمة مجتمعة في السابق لحوالي 457019 طفلاً وأكثر من 17043 معلمًا مضيفة ان المدارس في محافظات الشمال وغزة وخان يونس، قد تأثرت بشكل خاص، حيث تمثل 76 بالمئة من جميع المدارس المتضررة.

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

13/02/2024 21:03:54