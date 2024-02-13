تقرير اممي: عدد شهداء غزة من الطلاب والمعلمين فاق 5 الأف شهيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 شباط (بترا)-أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء أن أكثر من 625 ألف طالب وحوالي 23 الف معلم تضرروا بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويشمل هذا الضرر، حسب التقرير، إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، ما ترك الطلبة دون إمكانية الوصول إلى التعليم أو مكان آمن.
ووفقًا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، استشهد في غزة أكثر من 4851 طالبًا و239 موظفًا تعليميًا، وأصيب أكثر من 8227 طالبًا و836 معلمًا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال التقرير انه يتم استخدام حوالي 92 بالمئة من جميع المباني المدرسية في غزة ملاجئ للنازحين، مشيرا الى تعرض حوالي 392 مدرسة (79 بالمئة من إجمالي المباني المدرسية في غزة) لأضرار، بما في ذلك 141 مدرسة تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل.
وقالت الأمم المتحدة ان هذه المدارس قدمت خدمة مجتمعة في السابق لحوالي 457019 طفلاً وأكثر من 17043 معلمًا مضيفة ان المدارس في محافظات الشمال وغزة وخان يونس، قد تأثرت بشكل خاص، حيث تمثل 76 بالمئة من جميع المدارس المتضررة.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
13/02/2024 21:03:54
MENAFN13022024000117011021ID1107847981
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