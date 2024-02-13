غوتيريش يحذر من عواقب وخيمة ان هجمت إسرائيل على رفح

غوتيريش يحذر من عواقب وخيمة ان هجمت إسرائيل على رفح
التاريخ
2/13/2024 2:33:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 شباط (بترا)- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن رفح هي مركز نظام العمل الإنساني في غزة وإن العملية العسكرية واسعة النطاق المحتملة هناك ستكون لها عواقب مدمرة.
وأعرب غوتيريش في تصريحات صحفية عن قلقه بشأن تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية في غزة.
واشار إلى انهيار النظام العام في غزة وتحدث عن القيود المفروضة من إسرائيل بما يحد من توزيع المساعدات على سكان القطاع .
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
13/02/2024 21:00:27
MENAFN13022024000117011021ID1107847977
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