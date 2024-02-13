غوتيريش يحذر من عواقب وخيمة ان هجمت إسرائيل على رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 شباط (بترا)- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن رفح هي مركز نظام العمل الإنساني في غزة وإن العملية العسكرية واسعة النطاق المحتملة هناك ستكون لها عواقب مدمرة.

وأعرب غوتيريش في تصريحات صحفية عن قلقه بشأن تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية في غزة.

واشار إلى انهيار النظام العام في غزة وتحدث عن القيود المفروضة من إسرائيل بما يحد من توزيع المساعدات على سكان القطاع .

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

13/02/2024 21:00:27