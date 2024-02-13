حملة تفتيشية على المحال التجارية بلواء المزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 شباط (بترا)- نظمت لجنة الصحة و السلامة بلواء المزار الشمالي برئاسة مساعد متصرف لواء المزار الشمالي عبد الرحمن الشبل، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على المحلات التجارية في اللواء لضمان الامتثال للقوانين واللوائح التجارية والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.
وقال الشبل لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بعدم إعلان الأسعار للمواد التموينية، وعدم الامتثال للمعايير واللوائح الصحية، بما في ذلك النظافة العامة وتخزين وتوزيع المنتجات والتعامل مع المواد الغذائية بشكل صحيح، داعيا المواطنين إلى تقديم الشكاوى في حال رصدهم مخالفات خلال عمليات التسوق.
وأكد أن جولات اللجنة تجري بشكل دوري و مستمر بهدف ضمان توفر مخزون آمن من السلع و المواد الأساسية والتأكد من سلامة هذه المواد و توفر جميع الاشتراطات الصحية اللازمة و متابعة الأسعار المعروضة؛ وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم ولضمان عدم العبث في الأسعار بشكل يؤثر سلبا على التنافسية في الأسواق.
وأشار إلى أنه إستعدادا لقرب حلول شهر رمضان، فإن اللجنة ستكثف الحملات والجولات الرقابية والتفتيشية في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق، وضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلكين.
وتضم لجنة الصحة و السلامة في عضويتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والادارة الملكية لحماية البيئة/الأمن العام و بلدية المزار الشمالي ومديرية صحة محافظة اربد ومديرية الدفاع المدني.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
13/02/2024 20:58:06
MENAFN13022024000117011021ID1107847976
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