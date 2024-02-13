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حملة تفتيشية على المحال التجارية بلواء المزار الشمالي

2/13/2024 2:33:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 13 شباط (بترا)- نظمت لجنة الصحة و السلامة بلواء المزار الشمالي برئاسة مساعد متصرف لواء المزار الشمالي عبد الرحمن الشبل، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على المحلات التجارية في اللواء لضمان الامتثال للقوانين واللوائح التجارية والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.
وقال الشبل لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بعدم إعلان الأسعار للمواد التموينية، وعدم الامتثال للمعايير واللوائح الصحية، بما في ذلك النظافة العامة وتخزين وتوزيع المنتجات والتعامل مع المواد الغذائية بشكل صحيح، داعيا المواطنين إلى تقديم الشكاوى في حال رصدهم مخالفات خلال عمليات التسوق.
وأكد أن جولات اللجنة تجري بشكل دوري و مستمر بهدف ضمان توفر مخزون آمن من السلع و المواد الأساسية والتأكد من سلامة هذه المواد و توفر جميع الاشتراطات الصحية اللازمة و متابعة الأسعار المعروضة؛ وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم ولضمان عدم العبث في الأسعار بشكل يؤثر سلبا على التنافسية في الأسواق.
وأشار إلى أنه إستعدادا لقرب حلول شهر رمضان، فإن اللجنة ستكثف الحملات والجولات الرقابية والتفتيشية في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق، وضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلكين.
وتضم لجنة الصحة و السلامة في عضويتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والادارة الملكية لحماية البيئة/الأمن العام و بلدية المزار الشمالي ومديرية صحة محافظة اربد ومديرية الدفاع المدني.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
13/02/2024 20:58:06

MENAFN13022024000117011021ID1107847976

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