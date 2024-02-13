إتحاد كرة السلة يكشف عن أولوياته في المرحلة المقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا) - كشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان عن أولويات المرحلة المقبلة وابرز برامج المرحلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، اليوم الثلاثاء، في مقر شركة كيا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة.
وتحدث محمد عليان رئيس اللجنة المؤقتة في المؤتمر الصحفي عن أولويات الاتحاد للمرحلة القادمة والتي تعتمد على عدة محاور من أهمها حوكمة ومأسسة الاتحاد الأردني لكرة السلة كما تطرق إلى الحديث عن الخطة الاستراتيجية للاتحاد والتي تهدف إلى تطوير الأداء العالي وبناء القدرات لمنظومة كرة السلة، كما تم الحديث عن رزنامة الاتحاد لهذا العام.
وتناول مدير تطوير المنتخبات الوطنية ومدير برنامج الصقور الواعدةمروان معتوق ، برنامج صقور الواعدين والذي يهدف إلى خلق قاعدة من الفئات العمرية من خلال ما يقارب 20 مركزاً منتشراً في كافة محافظات المملكة.
وأشار مدرب المنتخب الوطني، وسام الصوص، إلى استعدادات المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة قطر الدولية لكرة السلة، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 18 الشهر الجاري قبيل بداية مشواره في المجموعة الرابعة من النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية، حيث سيواجه شقيقه المنتخب الفلسطيني يوم 23 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل ضيفاً على شقيقه المنتخب السعودي يوم 26 من الشهر ذاته .
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
13/02/2024 20:55:55
MENAFN13022024000117011021ID1107847975
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