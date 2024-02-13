إتحاد كرة السلة يكشف عن أولوياته في المرحلة المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - كشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان عن أولويات المرحلة المقبلة وابرز برامج المرحلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، اليوم الثلاثاء، في مقر شركة كيا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة.

وتحدث محمد عليان رئيس اللجنة المؤقتة في المؤتمر الصحفي عن أولويات الاتحاد للمرحلة القادمة والتي تعتمد على عدة محاور من أهمها حوكمة ومأسسة الاتحاد الأردني لكرة السلة كما تطرق إلى الحديث عن الخطة الاستراتيجية للاتحاد والتي تهدف إلى تطوير الأداء العالي وبناء القدرات لمنظومة كرة السلة، كما تم الحديث عن رزنامة الاتحاد لهذا العام.

وتناول مدير تطوير المنتخبات الوطنية ومدير برنامج الصقور الواعدةمروان معتوق ، برنامج صقور الواعدين والذي يهدف إلى خلق قاعدة من الفئات العمرية من خلال ما يقارب 20 مركزاً منتشراً في كافة محافظات المملكة.

وأشار مدرب المنتخب الوطني، وسام الصوص، إلى استعدادات المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة قطر الدولية لكرة السلة، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 18 الشهر الجاري قبيل بداية مشواره في المجموعة الرابعة من النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية، حيث سيواجه شقيقه المنتخب الفلسطيني يوم 23 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل ضيفاً على شقيقه المنتخب السعودي يوم 26 من الشهر ذاته .

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

13/02/2024 20:55:55