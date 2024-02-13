بحث سبل التعاون بين جامعتي اليرموك وبيروت العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 13 شباط (بترا) - بحث نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، مع رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد السلام، اليوم الثلاثاء ، سبل التعاون لتطوير العلاقات العلمية والبحثية .

وأكد سمارة، حرص جامعة اليرموك واهتمامها، بتوسيع شبكة علاقاتها مع مختلف الجامعات العربية والدولية، مشيدا بالسمعة الاكاديمية والتاريخية المعروفة لجامعة بيروت في المجتمع الأردني، بوصفها مقصدا لكثير من الطلبة الأردنيين الذين التحقوا بكلياتها المختلفة وتخرجوا منها.

من جهته، شدد عبد السلام، على تطلع جامعة بيروت لتعميق علاقاتها مع واحدة من الجامعات الأردنية والعربية العريقة كجامعة اليرموك، المعروفة بأصالتها الاكاديمية ومكانتها وجودة مخرجاتها، ودورها الرائد فيما يخص التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

--(بترا)

ا.ح/أز/ ع ط

13/02/2024 20:54:08