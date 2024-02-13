بحث سبل التعاون بين جامعتي اليرموك وبيروت العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 شباط (بترا) - بحث نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، مع رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد السلام، اليوم الثلاثاء ، سبل التعاون لتطوير العلاقات العلمية والبحثية .
وأكد سمارة، حرص جامعة اليرموك واهتمامها، بتوسيع شبكة علاقاتها مع مختلف الجامعات العربية والدولية، مشيدا بالسمعة الاكاديمية والتاريخية المعروفة لجامعة بيروت في المجتمع الأردني، بوصفها مقصدا لكثير من الطلبة الأردنيين الذين التحقوا بكلياتها المختلفة وتخرجوا منها.
من جهته، شدد عبد السلام، على تطلع جامعة بيروت لتعميق علاقاتها مع واحدة من الجامعات الأردنية والعربية العريقة كجامعة اليرموك، المعروفة بأصالتها الاكاديمية ومكانتها وجودة مخرجاتها، ودورها الرائد فيما يخص التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
13/02/2024 20:54:08
MENAFN13022024000117011021ID1107847974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.