التربية تكرم لجان حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان13 شباط (بترا)- قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن الشراكة بين الوزارة ومؤسسة الحسين للسرطان تجسد العمل الوطني التكاملي.
واعربت خلال راعيتها مندوبًا عن وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تكريم اللجان المشاركة في حملة حصالة الخير / مؤسسة الحسين للسرطان للعام الدراسي 2023-2024، عن شكرها للجهود العظيمة التي تبذلها مديريات التربية والتعليم في إنجاح حملة حصالة الخير، إيمانًا بالدور التربوي المهم في دعم الكفاح ضدّ مرض السرطان.
وأكدت حرص الوزارة على الاستمرارية في دعم كافة البرامج التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان معلنين بدء الحملة الجديدة تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والسعي لإنجاح هذه الحملة وتعزيز الشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان.
من جانبها، أعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، عن شكرها لجميع الداعمين من وزارة التربية مشيدة بالإنجازات الكبيرة التي جرى تحقيقها من خلال هذه الشراكة التي ساهمت بترسيخ ثقافة العطاء بين طلبة المدارس، والتأكيد أنّ التصدّي لمرض السرطان لن يتحقق إلا بتضامن كافة فئات المجتمع.
وكرمت مؤسسة الحسين للسرطان داعمي حملة حصالة الخير وجميع لجان الحصالة من مديريات التربية والتعليم.
وجرى خلال الحفل عرض فيديو تضمّن لمحة عن أهم الجهود المبذولة ضمن حملة حصالة الخير لعام 2023.
يذكر أنه يتم تنظيم الحملة مرتين كل عام، حيث توزع حصالات الخير على جميع المدارس الحكومية في المملكة، وتوزيع الحصالات على 42 مديرية مختلفة في محافظات المملكة تشمل أكثر من 1145 مدرسة، وبفضل تبرعات الحملة، تم توفير العلاج لـ 14 من المرضى غير المقتدرين الذين كانوا على قوائم الانتظار.
--(بترا)
ع س/أز / ع ط
13/02/2024 20:52:38
MENAFN13022024000117011021ID1107847973
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