التربية تكرم لجان حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان13 شباط (بترا)- قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن الشراكة بين الوزارة ومؤسسة الحسين للسرطان تجسد العمل الوطني التكاملي.

واعربت خلال راعيتها مندوبًا عن وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تكريم اللجان المشاركة في حملة حصالة الخير / مؤسسة الحسين للسرطان للعام الدراسي 2023-2024، عن شكرها للجهود العظيمة التي تبذلها مديريات التربية والتعليم في إنجاح حملة حصالة الخير، إيمانًا بالدور التربوي المهم في دعم الكفاح ضدّ مرض السرطان.

وأكدت حرص الوزارة على الاستمرارية في دعم كافة البرامج التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان معلنين بدء الحملة الجديدة تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والسعي لإنجاح هذه الحملة وتعزيز الشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان.

من جانبها، أعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، عن شكرها لجميع الداعمين من وزارة التربية مشيدة بالإنجازات الكبيرة التي جرى تحقيقها من خلال هذه الشراكة التي ساهمت بترسيخ ثقافة العطاء بين طلبة المدارس، والتأكيد أنّ التصدّي لمرض السرطان لن يتحقق إلا بتضامن كافة فئات المجتمع.

وكرمت مؤسسة الحسين للسرطان داعمي حملة حصالة الخير وجميع لجان الحصالة من مديريات التربية والتعليم.

وجرى خلال الحفل عرض فيديو تضمّن لمحة عن أهم الجهود المبذولة ضمن حملة حصالة الخير لعام 2023.

يذكر أنه يتم تنظيم الحملة مرتين كل عام، حيث توزع حصالات الخير على جميع المدارس الحكومية في المملكة، وتوزيع الحصالات على 42 مديرية مختلفة في محافظات المملكة تشمل أكثر من 1145 مدرسة، وبفضل تبرعات الحملة، تم توفير العلاج لـ 14 من المرضى غير المقتدرين الذين كانوا على قوائم الانتظار.

--(بترا)

ع س/أز / ع ط

13/02/2024 20:52:38