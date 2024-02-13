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عرض مسرحية حول آفة المخدرات في الاغوار الشمالية

2/13/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 13 شباط ( بترا )- عرض فريق المسرح الشرطي التابع لمديرية الاعلام والشرطة المجتمعية اليوم الثلاثاء ، بالتعاون مع شرطة غرب اربد ، عرضاً مسرحياً توعوياً بعنوان آفة المخدرات على مسرح معهد تدريب مهني المشارع .
ويهدف العرض المسرحي، الذي حضره رئيس مركز أمن المشارع المقدم محمد عبيدات ومتدربو المعهد، للتوعية من آفة المخدرات وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية ونفسية، وكيفية الوقاية منها، بأسلوب درامي يحاكي الواقع الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية بعيداً عن النمطية في توجيه الرسائل الأمنية الإعلامية.
وثمّن مدير معهد تدريب مهني المشارع المهندس معن ذينات، جهود مديرية الأمن العام في محاربة آفة المخدرات عن طريق بث الرسائل الإعلامية الأمنية لمختلف الفئات بهدف الوصول إلى مجتمع آمن خال من المخدرات .
--(بترا)
أ غ/ أز/ ع ط
13/02/2024 20:50:15

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