عرض مسرحية حول آفة المخدرات في الاغوار الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 13 شباط ( بترا )- عرض فريق المسرح الشرطي التابع لمديرية الاعلام والشرطة المجتمعية اليوم الثلاثاء ، بالتعاون مع شرطة غرب اربد ، عرضاً مسرحياً توعوياً بعنوان آفة المخدرات على مسرح معهد تدريب مهني المشارع .
ويهدف العرض المسرحي، الذي حضره رئيس مركز أمن المشارع المقدم محمد عبيدات ومتدربو المعهد، للتوعية من آفة المخدرات وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية ونفسية، وكيفية الوقاية منها، بأسلوب درامي يحاكي الواقع الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية بعيداً عن النمطية في توجيه الرسائل الأمنية الإعلامية.
وثمّن مدير معهد تدريب مهني المشارع المهندس معن ذينات، جهود مديرية الأمن العام في محاربة آفة المخدرات عن طريق بث الرسائل الإعلامية الأمنية لمختلف الفئات بهدف الوصول إلى مجتمع آمن خال من المخدرات .
--(بترا)
أ غ/ أز/ ع ط
13/02/2024 20:50:15
MENAFN13022024000117011021ID1107847972
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