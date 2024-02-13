الاونروا : قلق في رفح من عملية عسكرية إسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 شباط (بترا)- قال المفوض العام لوكالة الغوث (الاونروا) اليوم الثلاثاء، إن الناس في محافظة رفح قلقون ويخشون عملية عسكرية واسعة النطاق من قبل الاحتلال.

وأشار لازاريني في تصريحات صحفية الى أنه لم يعد هناك مكانا آمنا على الإطلاق في رفح ، ويطلب منهم الانتقال" متسائلا" إلى أين يتحركون؟

وأشار لازاريني الى استشهاد أو جرح أو فقدان أكثر من 100 ألف فلسطيني في غزة. منذ بداية العدوان على القطاع وهو ما يشكل 5 في المئة من عدد السكان.

-- (بترا)

م د/أز / ع ط

13/02/2024 20:48:30