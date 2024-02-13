الاونروا : قلق في رفح من عملية عسكرية إسرائيلية

الاونروا : قلق في رفح من عملية عسكرية إسرائيلية
التاريخ
2/13/2024 2:33:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 شباط (بترا)- قال المفوض العام لوكالة الغوث (الاونروا) اليوم الثلاثاء، إن الناس في محافظة رفح قلقون ويخشون عملية عسكرية واسعة النطاق من قبل الاحتلال.
وأشار لازاريني في تصريحات صحفية الى أنه لم يعد هناك مكانا آمنا على الإطلاق في رفح ، ويطلب منهم الانتقال" متسائلا" إلى أين يتحركون؟
وأشار لازاريني الى استشهاد أو جرح أو فقدان أكثر من 100 ألف فلسطيني في غزة. منذ بداية العدوان على القطاع وهو ما يشكل 5 في المئة من عدد السكان.
-- (بترا)
م د/أز / ع ط
13/02/2024 20:48:30
MENAFN13022024000117011021ID1107847971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.