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عمل النواب تزور عدة شركات في لواء ناعور

2/13/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط-(بترا)- زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب رمزي العجارمة عدة شركات في لواء ناعور (شركة فيليب موريس للتبغ، شركة طيبة للالبان، شركة راني للعصائر، شركة الجرارات والمعدات الأردنية).
وقال العجارمة إن الزيارات الدورية الميدانية التي تقوم بها اللجنة جاءت تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة تكثيف العمل الميداني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، والعمل على تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
وأضاف أن "العمل النيابية" تدعم الشركات والاستثمارات وتؤكد حمايتها اجرائياً وتنظيمياً وتشريعياً كونها مكونا اساسيا في مسيرة التنمية، لما توفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسهم في تشغيل الايدي العاملة الأردنية.
وبين العجارمة أن اللجنة اطلعت على واقع العمل وظروف العمال في تلك الشركات ومدى حرصهم على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً القطاع الصناعي، الذي يعد من اهم القطاعات الانتاجية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء الوطن، اضافة الى مدى التزام تلك الشركات بشروط السلامة والصحة المهنية المتبعة، والعقبات والتحديات التي تواجههم للعمل بتشاركية على تذليلها وتقديم كافة التسهيلات والدعم لزيادة الإنتاج فيها مع الحفاظ على الجودة والفعالية.
واكد النائبان محمد الشطناوي وحسن الرياطي أهمية الاستفادة من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية والكفاءات في المنطقة من خلال الاستعانة بمكتب عمل لواء ناعور لتسهم هذه الشركات في تنمية ودعم المجتمع المحلي .
وقامت اللجنة، يرافقها مدير مكتب عمل لواء ناعور رائد القطيفان، بجولة تفقدية داخل الشركات للتعرف عن قرب على المشاكل التي تواجه العمال، حيث تم رصد بعض الملاحظات في بعض الشركات والايعاز بتصويبها من قبل إدارتها.
من جانبهم، قدم مدراء الشركات شرحا مفصلا للجنة عما تقوم به الشركات من إنجازات، وما تقدمه من دعم للمجتمع المحلي.
من جهته، أشار القطيفان إلى مدى تعاون هذه الشركات مع مكتب عمل لواء ناعور.
--(بترا)
م خ/أز / ع ط
13/02/2024 19:32:38

MENAFN13022024000117011021ID1107847969

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