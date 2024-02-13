الملك لأعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي: استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يدعو لجهد دولي أكبر ينهي الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية.

واشنطن 13 شباط (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ضرورة التحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة، داعيا لجهد دولي أكبر بهذا الشأن ينهي الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية.

وشدد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن، اليوم الثلاثاء، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام.

وجدد جلالة الملك رفضه لأية محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليا أو خارجيا، منوها إلى ضرورة أن يعود أهل غزة إلى بيوتهم.

وحذر جلالته من توسع نطاق الحرب وتفجر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس نتيجة استمرار العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين.

كما أكد جلالة الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لكي تنعم المنطقة بالاستقرار.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

--(بترا)

أز/

13/02/2024 20:32:34