إيطاليا : على اسرائيل المحافظة على حياة السكان بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن "رد فعل إسرائيل" على هجوم 7 تشرين الأول الماضي "غير متناسب ومن الصواب حثها على المحافظة على حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
ووفقاً لـ (آكي نيوز)، أشار تاياني في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء إلى أن هناك عددا كبيرا من "القتلى" المدنيين في قطاع غزة، كما أن الإدارة الأميركية تطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم المبالغة، وهذا موقفنا جميعا".
وأضاف: "كحكومة إيطالية وفي إطار رئاستنا لمجموعة السبع، نؤيد حل الدولتين".
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
13/02/2024 20:08:16
MENAFN13022024000117011021ID1107847965
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