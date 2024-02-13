إيطاليا : على اسرائيل المحافظة على حياة السكان بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن "رد فعل إسرائيل" على هجوم 7 تشرين الأول الماضي "غير متناسب ومن الصواب حثها على المحافظة على حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.

ووفقاً لـ (آكي نيوز)، أشار تاياني في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء إلى أن هناك عددا كبيرا من "القتلى" المدنيين في قطاع غزة، كما أن الإدارة الأميركية تطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم المبالغة، وهذا موقفنا جميعا".

وأضاف: "كحكومة إيطالية وفي إطار رئاستنا لمجموعة السبع، نؤيد حل الدولتين".

--(بترا)

أ ن/أز / ع ط

13/02/2024 20:08:16