الأردن يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم مشاريع البنية التحتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)-بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن لدى لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مدير منطقة الشرق في البنك جريتشن بري مجالات الدعم المستقبلي للبنك في مشاريع البنية التحتية وقطاع الانشاءات الأردني.

واستعرض أبو السمن خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات،الأولويات الاستراتيجية للوزارة والمشاريع ذات الأولوية في الطرق، والإنارة وتحديث وتطوير المشاغل وتقديم مساعدة فنية في إعداد كودات البناء.

و أثنى أبو السمن على العلاقة المتميزة مع البنك الأوروبي الذي يعد من شركاء الأردن الأساسيين في المجالات التنموية.

بدورهم استعرض ممثلو البنك حجم الاستثمار في الأردن منذ عام 2012 والذي تمركز في 72 مشروعًا بقيمة تقديرية بلغت حوالي 2 مليار يورو، 55 بالمئة منها للقطاع الخاص، إضافة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة مع أمانة عمان الكبرى ووزارة المياه والري، وتنفيذ استثمارات في النفايات الصلبة والنقل والمياه والطاقة.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1991 بهدف تسهيل الانتقال نحو اقتصادات السوق لدول وسط وشرق أوروبا .

- -(بترا)

م ح/أز/ ع ط

13/02/2024 20:03:23