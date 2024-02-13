الفيصلي يجري فحصا طبيا لمحترف كاميروني

عمان 13 شباط (بترا)- اجرى النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، فحصا طبيا للمحترف الكاميروني رونالد وينجا استعدادا للإنضمام إلى صفوف فريق الكرة. ووصل ونجا إلى عمان أمس استعدادا للاحتراف في صفوف الفيصلي. وسبق للمحترف الكاميروني أن خاض تجربة احتراف في الدوري الأردني عندما كان يلعب في صفوف فريق السلط. --(بترا) خ خ/أز/ ع ط 13/02/2024 19:54:55

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