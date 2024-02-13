الفيصلي يجري فحصا طبيا لمحترف كاميروني
التاريخ
2/13/2024 2:33:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- اجرى النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، فحصا طبيا للمحترف الكاميروني رونالد وينجا استعدادا للإنضمام إلى صفوف فريق الكرة.
ووصل ونجا إلى عمان أمس استعدادا للاحتراف في صفوف الفيصلي.
وسبق للمحترف الكاميروني أن خاض تجربة احتراف في الدوري الأردني عندما كان يلعب في صفوف فريق السلط.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
13/02/2024 19:54:55
MENAFN13022024000117011021ID1107847963
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