افتتاح معرض عن تراث الأردن باربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 شباط (بترا)-افتتح مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد الدكتور حمزه النجادات، اليوم الثلاثاء، معرضاً فنياً لتراث الأردن في مدرسة نور الحسين الثانوية الشاملة للبنات.
واكد النجادات خلال تجوله في المعرض أهمية إقامة مثل هذه المعارض للتعريف بالعادات والتقاليد، مؤكدا أهمية الفنون ودورها الكبير في تشجيع المواهب للطلبة وصقلها، وخلق روح الإبداع بينهم .
من جانبها، قالت مديرة المدرسة هيفاء طعامنة إن الهدف من المعرض عكس مراحل المهمة في بناء الدولة وتطورها، والثراء والتنوع الذي يتميز به المجتمع الأردني من عادات وتقاليد وثقافة وتاريخ.
--(بترا)
ا ح/أز/ ع ط
13/02/2024 19:48:56
MENAFN13022024000117011021ID1107847962
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