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افتتاح معرض عن تراث الأردن باربد

2/13/2024 2:33:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 13 شباط (بترا)-افتتح مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد الدكتور حمزه النجادات، اليوم الثلاثاء، معرضاً فنياً لتراث الأردن في مدرسة نور الحسين الثانوية الشاملة للبنات.
واكد النجادات خلال تجوله في المعرض أهمية إقامة مثل هذه المعارض للتعريف بالعادات والتقاليد، مؤكدا أهمية الفنون ودورها الكبير في تشجيع المواهب للطلبة وصقلها، وخلق روح الإبداع بينهم .
من جانبها، قالت مديرة المدرسة هيفاء طعامنة إن الهدف من المعرض عكس مراحل المهمة في بناء الدولة وتطورها، والثراء والتنوع الذي يتميز به المجتمع الأردني من عادات وتقاليد وثقافة وتاريخ.
--(بترا)
ا ح/أز/ ع ط
13/02/2024 19:48:56

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